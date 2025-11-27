Prima pagină » Știri politice » Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE

Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE

27 nov. 2025, 17:37, Știri politice
Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine - SURSE

Vineri urmează să se adopte în ședința extraordinară de guvern a doua rectificare bugetară pe anul acesta. Gândul a obținut forma finală a proiectului. Se va rămâne la un deficit de 8,4% din PIB, iar banii se vor redistribui între ordonatorii de credite. Economiile făcute de Guvern însumează 4,2 miliarde de lei, de unde cei mai mulți bani au venit de la ministerul Finanțelor și ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Tot în documentul obținut de Gândul, se menționează și cheltuielile suplimentare – cei mai mulți bani se duc la CNAS.

  • 1,7 miliarde de lei – CNAS (medicamente)
  • 0,5 miliarde de lei – CNAS (plata concediilor medicale)
  • 0,25 miliarde de lei – Casa Națională de Pensii Publice
  • 0,75 miliarde de lei – Ministerul Transporturilor (majorări de capital la Tarom și CFR)
  • 0,17 miliarde de lei – autorități locale

Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat

Coaliția așteaptă vineri avizul CSM înainte să reia discuțiile despre proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Abia după ce apare avizul, liderii se întorc la masă ca să vadă dacă textul actual riscă sau nu probleme la Curtea Constituțională, potrivit documentului obținut de Gândul.

Proiectul Ministerului Muncii, publicat vinerea trecută, reduce la 15% partea din pensie pe care o mai poate încasa cineva care se pensionează, dar rămâne sau revine în funcție în sistemul public. O regulă similară există deja pentru magistrații care se întorc pe același post după pensionare.

Totuși, actul mai are nevoie de o ajustare importantă: după 65 de ani, reducerea de 85% nu ar trebui să afecteze și pensia contributivă — cea pe care CCR a declarat-o drept câștigat. Măsura ar trebui să se aplice doar la componenta necontributivă, altfel riscă să pice la controlul de constituționalitate.

În cazul demnitarilor, o excepție ar fi necesară din cauza deciziilor anterioare ale CCR. Totuși, se ia în calcul o soluție de compromis: o reducere automată de 85% a pensiei speciale, fără a obliga persoana să renunțe ori la funcție, ori la pensie — lucru criticat în trecut, potrivit surselor Gândul.

Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE

Liderii coaliției au scurtat lista de excepții la legea privind cumulul pensie-salariu. Cine dispare din listă

