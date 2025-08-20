Guvernul Bolojan pregătește MAJORAREA impozitului pe locuință. Anunțul făcut de Tanczos Barna

Guvernul Bolojan intenționează să majoreze cu 60-70% impozitele pe locuințe, în cadrul celui de-al doilea pachet de reforme fiscale. Anunțul a fost făcut miercuri, la Digi24, de vicepremierul Tanczos Barna, care a precizat că măsura este parte a negocierilor cu Comisia Europeană.

Potrivit lui Barna, majorarea are ca scop consolidarea bugetelor locale și reducerea dependenței primăriilor de fondurile guvernamentale. Vicepremierul a subliniat că reforma este necesară pentru ca administrațiile locale să poată finanța proiecte de dezvoltare cu o contribuție proprie mai consistentă.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Economistul Cristian Păun a arătat că majorarea impozitelor pe proprietate ar trebui diferențiată între locuințele de bază și casele de vacanță.

„Filozofia care stă în spatele acestor majorări sau, mă rog, argumentul pe care l-am văzut în spațiul public este acela că aceste impozite pe proprietate în România sunt în continuare mici și foarte mici. Sigur cred că ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești sau chiar ai făcut o investiție pentru închiriere, versus impozitele aferente caselor de vacanță. Poate că n-ar strica să avem o astfel de diferențiere, pentru că este o diferență și multe țări fac o diferență între cele două tipuri de, să spunem, locuințe”, a explicat Cristian Păun.

În privința impozitării auto, Tanczos Barna a menționat că Executivul ia în calcul și mașinile electrice, dacă acestea sunt scumpe.

„Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu (de impozite – n.r.). Sunt mașini de 100.000 de euro, sau de 150.000 de euro – dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit, doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini (considerate de lux – n.r.) trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Surse foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI: