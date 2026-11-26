Luca Niculescu a anunțat, înaintea ședinței de Guvern de joi, principalele proiecte și măsuri care urmează să fie aprobate de Executiv. Printre acestea se numără două scheme de sprijin pentru agricultură, una în valoare de peste 314 milioane de lei, înființarea unui grup de lucru pentru susținerea industriei auto și o colaborare cu Grecia pentru creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Luca Niculescu a anunțat două forme de sprijin financiar pentru sectorul agricol și zootehnic. Prima este o schemă de ajutor de stat în valoare de peste 314 milioane de lei, destinată compensării creșterii prețurilor la îngrășăminte, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Cea de-a doua măsură vizează sectorul zootehnic și presupune o schemă de finanțare pentru crescătorii de animale.

„Fermierii noștri au nevoie de susținere pentru a se dezvolta și aprobăm două forme de sprijin: o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei, sprijin financiar orientat către compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și susținem și sectorul zootehnic printr-o altă schemă de finanțare destinată crescătorilor de animale”, a transmis Niculescu.

Românii din străinătate vor putea solicita cartea electronică de identitate la consulate

Premierul a mai anunțat că, începând de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate vor putea solicita eliberarea cărții electronice de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. În prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru românii din afara țării care au domiciliul în România.

„Începând de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate.

Colegii de la ministerele Afacerilor Externe și de Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obținerea online a dovezii domiciliului, pentru că în prima etapă serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate care au domiciliul în România”, a transmis Niculescu.