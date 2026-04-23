Ilie Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei: ”Zona de energie este una dintre problemele noastre importante”

Ilie Bolojan a anunțat, joi, că va prelua portofoliul Energiei, după ce Bogdan Ivan și-a dat demisia din funcția de ministru al Energiei. Premierul a menționat că acest domeniu are o importanță strategică în domeniul economiei țării.

Ilie Bolojan: "Voi prelua acest portofoliu"

Decizia premierului vine după ce miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru șeful Executivului. În cadrul conferinței de presă, acesta a anunțat că printre prioritățile sale principale se numără creșterea producției de energie, eliminarea blocajelor din rețele și adoptarea unor măsuri care să ducă la scăderea prețurilor pentru consumatori.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANR, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm și în felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a declarat Bolojan.

De altfel, premierul a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD care au demisionat.

Astfel, Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru. La Ministerul Sănătății va fi numit Cseke Attila, iar la Agricultură Tanczos Barna. Portofoliul Justiției va fi preluat de Cătălin Predoiu, iar cel al Transporturilor de Radu Miruță. Propunerile vor fi trimise către președintele României, Nicușor Dan.

Executivul ta trimite demisiile și propunerile de interimate care să-i înlocuiască pe miniștrii PSD la Cotroceni

Conducerea PSD a dat, miercuri, un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern. Cei șase miniștri ai PSD, vicepremierul și secretarul general al Guvernului nu au participat la ședința convocată la Palatul Victoria, de la ora 11.00. Miniștrii au fost înlocuiți de secretari de stat din ministere, alții decât cei numiți de PSD.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, la finalul ședinței de joi, că Executivul va trimite demisiile și propunerile de interimate care să-i înlocuiască pe miniștrii PSD la Cotroceni.

