Ilie Bolojan admite posibilitatea împărțirii Pachetului 2 de măsuri fiscale: „E foarte posibil să avem acest pachet pe CINCI proiecte”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Antena 3 CNN despre pachetul doi de măsuri. El susține că sunt șanse mari să treacă de Curtea Constituțională a României.

„Sunt domenii, sunt în momentul de față rezultatul unui acord. Sunt destul de diferite și e greu să cuplezi pensia cu administrația pensiile magistraților cu companiile de stat. Sunt lucruri….e foarte posibil să avem acest pachet pe 5 proiecte. Noi ne propunem ca la sfârșitul acestei săptămâni să declanșăm această procedură, urmând ca până la începutul săptămânii viitoare, să existe posibilitatea prevăzută în legislația parlamentară, să vină cu observații, cu completări din Parlament. Și dacă sunt fezabile, e posibil să le integrăm. Procedura de asumare va fi săptămâna viitoare. Ar trebui ca la finalul săptămânii viitoare să încheiem procedurile. Nu știm dacă va fi o moțiune de cenzură”.

„Ar trebui să treacă de Parlament. Va exista posibilitatea unor contestații la Curtea Constituțională. Va mai dura o perioadă de timp – 2-3 săptămâni. Agenda este ca la 1 octombrie, propunerile să intre în vigoare. Noi avem două etape de respectat care țin de agenda internă și de cea externă. Avem proiecte de adoptat care țin de accederea României la OCDE. Ne propunem ca până la finalul lunii septembrie să adoptăm toate pachetele legislative hotărâte de guvern, în așa fel încât să trecem de evaluarea comitetelor. Avem încă 10 comitete de parcurs. Am parcurs 15 până acum. Dacă România ar intra în OCDE, încrederea noastră ca țară crește, atât de investitori și piețe, ceea ce înseamnă costuri financiare mai reduse, dobânzi mai mici, posibilități de investiții mai mari în România. Al doilea element extern este ședința comisarilor și miniștrilor de finanțe, ECOFIN, care va avea loc în octombrie, unde va fi o evaluare a situației din România. Angajamentele pe care le-a făcut România în fața Comisiei Europene în anii trecuți – să le recuperăm, din păcate am întârziat, am generat această neîncredere. Nu e vorba doar de Comisie, e vorba de încrederea piețelor. Dacă vom trece de acest test, dacă nu mai avem alte probleme deosebite din punct de vedere al riscului de țară, al dezechilibrelor. Pe măsură ce încheiem anul, pachetele care au fost adoptate își fac efectul. Anul viitor vedem o scădere cu 2 procente al deficitului care ne stabilizează”, a spus premierul la Antena 3 CNN.

Sursa Video: Antena 3 CNN

