Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan ar fi terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului

Ilie Bolojan ar fi terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului

23 oct. 2025, 12:03, Știri politice
Ilie Bolojan ar fi terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului

UPDATE: Imediat ce presa a scris că premierul Ilie Bolojan a absolvit o facultate în 3 ani care, în mod normal durează 5 ani, acesta şi-a publicat diploma de licenţă.

DETALII AICI: Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA

Știrea inițială

Neclariăți în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universității din Timişoara, potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea.

Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris că a absolvit Universitatea din Timişoara, Facultatea de Matematică în perioada 1990-1993 – 3 ani.

Sursa: Libertatea

Însă durata de 5 ani era standard pentru programele de licenţă la UVT încă din anul 1957, așa cum reiese de pe site-ul facultății, nu de trei ani aşa cum arată premierul în CV-ul său.

„În anul 1948 a fost înfiinţată Facultatea de Matematică-Fizică, de 3 ani, în cadrul Institutului Pedagogic din Timişoara, care îşi măreşte perioada de studii la 4 ani începând cu anul 1952, iar din anul 1957 durata studiilor devine 5 ani. În anul 1962, Institutul Pedagogic de 5 ani din Timişoara se transformă în Universitatea din Timişoara, iar din anul 1990 devine Universitatea de Vest din Timişoara”, se arată pe site-ul UVT.

Sursa: Libertatea

Într-un răspuns pentru publicaţia citată, Departamentul de Comunicare și Imagine al UVT confirmă: „Domnul Ilie-Gavril Bolojan a absolvit în anul 1993, cu diplomă de inginer, cursurile Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Timișoara, în prezent Universitatea Politehnica Timișoara”.

Astfel, afirmaţia potrivit căreia ar fi studiat doar trei ani fără detalii despre diplomă ridică întrebări. Fie este vorba despre abandonarea facultăţii sau despre o interpretare diferită a termenilor „absolvit” şi „diplomă”.

Biroul de Presă al Guvernului nu a oferit publicației Libertatea lămuriri suplimentare pe acest subiect.

Foto: Mediafax/ Alexandru Dobre

Citește și

POLITICĂ Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman
16:27
Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman
POLITICĂ Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei
16:15
Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei
VIDEO Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat
16:10
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA
15:05
Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA
NEWS ALERT Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
14:43
Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
POLITICĂ După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
14:24
După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas doar cu poza ei”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în România cu o mașină hibridă cu funcție de generator. Poate alimenta orice în zone remote
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Evz.ro
Artistul din Republica Moldova care face furori în Europa. Are un stil unic
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Câinii pot fi „dependenți” de jucării