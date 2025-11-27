Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”

Premierul Ilie Bolojan își caută scuze în contextul ofițerului de presă care i-a bruscat pe jurnaliști în Parlament. „Nu fug de jurnaliști. N-am văzut ce s-a întâmplat”, argumentează premierul. Bolojan dă însă asigurări că a vorbit cu angajații Guvernului și nu o să se mai întâmple astfel de incidente.

„Nu fug de jurnaliști. N-am văzut ce s-a întâmplat. Eu am ieșit direct din sală spre lift, deci n-am văzut ceea ce se întâmplă. Dacă vedeam ce se întâmplă îi puteam atrage atenția să îi lase în pace. Aici cred că e nevoie de o explicație suplimentară. Vă rog să vă gândiți că în fiecare zi sunt nenumărați angajați care țin de Guvern”, spune premierul.

Se dezice totuși de vină: „Nu am o răspundere personală”.

„Necerându-i niciodată așa ceva, nu am o răspundere personală, pot avea o răspundere morală, ceea ce i-am rugat azi pe colegi să se discute cât se poate de clar cu toți angajații care sunt în zona de interfață în așa fel încât să evităm astfel de situații”, declară Bolojan.

