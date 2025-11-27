Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă”

Ilie Bolojan a declarat joi la Digi 24 despre avizul negativ al CSM pe legea pensiilor speciale, că de acest aspect depinde finanțarea din PNRR, în valoare de 800 de milioane de lei.

„Cu cât avizul venea mai repede, cu atât puteam adopta proiectul mai repede”, a spus premierul.

El a precizat că există „lucruri care depind de Guvern”, dar și aspecte care nu țin de Executiv, pentru că „sunt măsuri care pot fi contestate, depinzi de judecători, de decizii ale instanței”.

Bolojan a subliniat că respectarea termenelor influențează direct fondurile europene. De respectarea unor date de timp depind banii europeni care ne sunt reținuți: 800 de milioane de euro, o sumă destul de mare.

Premierul a vorbit și despre două niveluri ale reformei:

„Aceasta e problema de formă, și apoi e problema de fond, care trebuie corectată. Punerea în practică, vedeți, nu depinde exclusiv de Guvern.”

Întrebat dacă vor fi analizate și alte sisteme de pensionare în afara celui al magistraților, Bolojan a legat subiectul de sustenabilitatea bugetului.

„Pentru a avea un buget de stat care să rezolve problemele sistemelor de sănătate sau educație, nu poți încasa bani decât de la cei care lucrează. Din acest motiv, economia trebuie pusă pe baze mai sănătoase, adică să ai cât mai mulți oameni – populație activă – în economia reală. Doar 53% din populația României lucrează sub o anumită formă”, a explicat Ilie Bolojan.

„Din punctul meu de vedere în această perioadă am încercat să dovedim UE că facem lucrurile cât se poate de serios. faptul că în această lună am fost scoși din procedura de deficit excesiv, înseamnă că a fost sesizată bunăvoința guvernului”