Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”

După ce a participat la festivitățile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, Ilie Bolojan, premierul României, a făcut o vizită și la Academia de Fotbal Gigă Hagi și la Baza Sportivă Farul Constanța. Mai apoi, Gheorghe Hagi a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii din timpul vizitei și un mesaj scurt.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Gheorghe Hagi.

Ilie Bolojan, huiduit la Constanța

Ilie Bolojan a ținut vineri un discurs la festivitatea organizată cu ocazia Zilei Marinei. Înainte cu câteva secunde de a începe să vorbească, premierul a fost huduit de oamenii prezenți la eveniment.

Ca o ironie, scenele au fost surprinse chiar în transmisiunea de pe canalele oficiale de comunicare ale Guvernului.

De cealaltă parte, Nicușor Dan, președintele României, nu a dorit să participe la festivitate. În schimb, a mers împreună cu familia sa la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

