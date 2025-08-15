VIDEO | Momentul cu Ilie Bolojan, huiduit și fluierat de mulțime, la Ziua Marinei

Ceremoniile de Ziua Marinei, de la Constanța, au fost umbrite de un moment tensionat. Premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul.

Nici n-a apucat să salute că odată ajuns la microfon, premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături de marea de oameni. Ca o ironie, scenele au fost surprinse chiar în transmisiunea de pe canalul oficial de youtube al Guvernului.

În înregistrare, se aude o voce feminină întrebându-l pe premier „Aici erați?”, acesta oferind un răspuns prompt, chiar la microfon: „Aici sunt”. În momentul în care valul de huiduieli a început, Bolojan a făcut o grimasă vizibilă, și-a aruncat privirea stânga-dreapta, apoi și-a început discursul.

Președintele României, Nicușor Dan a scăpat de confruntarea cu mulțimea. Nu a participat la ceremoniile de la Constanța, acesta fiind prezent la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, aproape de localitatea sa natală, Făgăraș.

Sursa foto: captură video

Sursa Video: YouTube/Guvernul României

