În ziua întâlnirii Trump-Putin, președintele Nicușor Dan, aflat în concediu, dă INTERVIURI de la mănăstire

Olga Borșcevschi
15 aug. 2025, 15:44, Știri politice
„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa”, afirmă președintele Nicușor Dan din concediu, în ziua întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin.

În timp ce la mii de kilometri distanță, la baza militară din Anchorage, Donald Trump și Vladimir Putin au stabilită o întâlnire istorică, Nicuşor Dan şi familia sa se află la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

Șeful statului, aflat la mănăstire, a fost întrebat de Antena 3 CNN, cât de importantă este această întâlnire pentru România.

„E o întâlnire foarte importantă pentru pentru toată Europa. După cum știți, a fost discuția europenilor și a aliaților lor, Canada, Turcia, a participat foarte promițător, iar la discuția de alaltăieri a coaliției de voință a participat și vicepreședintele Vance al Statelor Unite. Deci, lucrul bun este că Europa este aliniată cu Statele Unite în demersul ăsta. Ăsta e lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că și-ar dori pace și, de asta, eu mi-aș dori foarte mult să avem imediat după întâlnirea asta o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a răspuns Nicușor Dan.

Preşedintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate. În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

