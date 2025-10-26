Premierul Ilie Bolojan a venit însoțit de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Premierul Ilie Bolojan a ajuns duminică dimineață la Catedrala Națională pentru a participa la slujba de sfințire a picturii. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Ilie Bolojan a ajuns în jurul orei 9:40. Alături de el este prezent și omul său de încredere, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca. Jurca a fost city manager al Oradei.

Zeci de politicieni, foști președinți, familia regală, dar și personalități din lumea academică și culturală participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul