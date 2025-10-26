Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan a venit însoțit de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Premierul Ilie Bolojan a venit însoțit de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

26 oct. 2025, 09:56, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a venit însoțit de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Galerie Foto 4

Premierul Ilie Bolojan a ajuns duminică dimineață la Catedrala Națională pentru a participa la slujba de sfințire a picturii. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Vezi galeria foto
4 poze

Ilie Bolojan a ajuns în jurul orei 9:40. Alături de el este prezent și omul său de încredere, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca. Jurca a fost city manager al Oradei.

Zeci de politicieni, foști președinți, familia regală, dar și personalități din lumea academică și culturală participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

VEZI LIVE TEXT – AICI

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul

Citește și

FOTO-VIDEO Cum au apărut Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu la slujba de la Catedrala Națională. Actualul și fostul șef al PSD au venit separat
10:23
Cum au apărut Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu la slujba de la Catedrala Națională. Actualul și fostul șef al PSD au venit separat
VIDEO Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
18:00
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
CONTROVERSĂ MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
17:17
MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
VIDEO Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
16:33
Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
POLITICĂ Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”
16:20
Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”
VIDEO Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”
15:44
Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Evz.ro
Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Igor Cuciuc, despre durerea din spatele zâmbetului: "Îmi era greu". REACȚIA interpretului după ce a fost judecat că a urcat pe scenă la câteva luni de la moartea fiicei sale: "Omul trebuie să muncească. Nu trebuie să stea acasă și să intre în depresie"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Greșeala pe care au făcut-o trupele britanice la sosirea germanilor în Africa de Nord
FINANCIAR Tabel salarii | Sărac lipit, bogătaș sau MILIONAR: Cum poți fi catalogat, în funcție de salariul tău actual
11:25
Tabel salarii | Sărac lipit, bogătaș sau MILIONAR: Cum poți fi catalogat, în funcție de salariul tău actual
EXTERNE Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
11:25
Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
ANALIZĂ Adio, ora de vară și de iarnă? Europa se pregătește să RENUNȚE la schimbarea ceasurilor. Ce decizie ia România
11:00
Adio, ora de vară și de iarnă? Europa se pregătește să RENUNȚE la schimbarea ceasurilor. Ce decizie ia România
EXTERNE Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN
10:53
Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan. Alegerile din București bat la ușă, cine este în topul sondajelor
10:49
63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan. Alegerile din București bat la ușă, cine este în topul sondajelor
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
10:45
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață