România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Printre măsurile propuse de guvern se numără și reducerea duratei ajutorului de șomaj de la un an, la șase luni.

Întrebat despre sustenabilitatea sistemului de pensii din România și necesitatea unei eventuale majorări a vârstei de pensionare în contextul deficitului mare cu care se confruntă acest sistem, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că „este nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Una din problemele mari pe care le are România este că veniturile pe care le colectăm la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Aceasta este realitatea”. declarat Bolojan.

Situația precară a forței de muncă active din România

„Suntem pe penultimul loc în Europa la număr de cetățeni din populația activă a României implicați în economie. Gândiți-vă că între 55 și 64 de ani doar 53% din români lucrează. Ceilalți sau prin diferite excepții au ieșit în pensie sau nu lucrează, sau unii sunt plecați în străinătate, dar nu sunt implicați în economia directă a României”.

„Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că noi avem foarte multe excepții și sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani”, a precizat Bolojan.

În schimb, premierul propune eliminarea excepțiilor. „Trebuie să reducem excepțiile legate de pensionările anticipate și să creștem vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. Nu mai putem să ne pensionăm oamenii la 48, 49, 50 de ani în niciun domeniu, pentru că nu este sănătos și nu mai este suportabil și este și nedrept pentru toți cetățenii care lucrează până la 65 de ani”.

Reducerea perioadei de șomaj

Printre măsurile propuse de guvern se numără și reducerea duratei ajutorului de șomaj.

„Nu este normal să avem o durata ajutorului de șomaj de un an de zile. Gândiți-vă că în marile orașe din România și în zonele metropolitane la o distanță de 20-30 de km practic nu ai cu cine lucra”, spune prim-ministrul.

Șeful Executivului a mai menționat necesitatea combaterii muncii la negru. „Să ne asigurăm că munca la negru este tot mai puțină prin controle făcute Antifrauda, ITM, înseamnă că mai mulți oameni vor fi cu adevărat implicați în economie vor avea niște drepturi sociale asigurate”.

Recomandarea autorului:

Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR