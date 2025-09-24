Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că bugetul pe anul acesta prevede investiții în valoare de 149 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 7,8% din PIB, principala prioritate fiind cheltuirea fondurilor din PNRR.

„Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din PIB. Cea mai importantă componentă pe care o mai avem de bifat este cea legată de fondurile din PNRR”, a spus Bolojan, citat de Mediafax.

Șeful Executivului a explicat apoi cât mai are România de cheltuit în 2025 și 2026 din fondurile PNRR.

„Mai avem de cheltuit peste 10 miliarde de euro, și este cea mai importantă componentă care ne va ocupa o bună parte din spațiul bugetar pentru investiții și concentrarea pe componenta de investiții este să absorbim acești bani”, a mai declarat Bolojan.

Premierul României, Ilie Bolojan, a mai anunțat, miercuri, în cadrul nei conferințe de presă, că în baza discuțiilor avute între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei Europene s-a convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB.

„Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6-0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele 3-4 luni de zile și deci prin anualizare se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB, ceea ce ar însemna că dacă anul acesta respectăm această țintă de deficit, anul viitor am putea să ne apropiem de o țintă de peste 6%, puțin peste 6% din PIB și în felul acesta să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă în mod constant”, a spus Bolojan, citat de Mediafax.