Ilie Bolojan salută deciziile CCR: Guvernul are liber să reformeze companiile de stat și Sănătatea

Rene Pârșan
08 oct. 2025, 20:11, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a postat miercuri pe Facebook că deciziile de astăzi ale Curții Constituționale permit Guvernului să pună în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

„Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate.

Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică.

Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează. Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, încheie premierul Bolojan.

