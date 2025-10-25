Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași

Sorin Avram
25 oct. 2025, 13:29, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli, sâmbătă, la Carei, de Ziua Armatei, după ce președintele Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, cu doar două ore mai devreme.

Șeful Guvernului și-a ținut discursul de Ziua Armatei într-un cor de huiduieli și vociferări.

Când a fost invitat să ia cuvântul, Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu strigăte: „Hoții!”, „Huo!”, „Du-te la Maia Sandu!”.

„Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care în cel de-al Doilea Război Mondial au murit, mai mult de jumătate în campania din est. Am pierdut peste 50.000 în campania din vest pe teritoriul României și peste 100 de mii pe teritoriul Austriei, Ungariei și Slovaciei. România este ce e astăzi și datorită lor. Pentru cei care suntem născuți în vestul României este o zi în care armata în 1944 a eliberat marginea de vest a românismului. Trăim astăzi o perioadă complicată. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil. Asta însemnă ca apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate. Așa cum firmele își asigură invesțițiile, pentru țara noastră polița de asigurarea este capacitatea de a ne apăra și a avea o armată profesionistă”, a spus Ilie Bolojan.

Cu doar două ore mai devreme, și președintele Nicușor Dan a fost huiduit, la Iași, tot când își ținea discursul cu ocazia Zilei Armatei.

