Nicușor Dan, întâmpinat din nou cu huiduieli la Iași. De data aceasta, de Ziua Armatei: „Hoții, hoții!”. Șeful Statului Major, huiduit și el

Președintele Nicușor Dan a fost primit sâmbătă, la Iași, de Ziua Armatei Române, cu o nouă serie de huiduieli. „Hoții, hoții!” s-a strigat în timpul în care era invitat să țină alocuțiunea.

Prezent la Iași de Ziua Armatei Române, Nicușor Dan a fost întâmpinat de unii oameni cu strigăte și vociferări. „Huăă!” și „Hoții!” s-au auzit în timpul discursului șefului statului.

„Sărbătorim azi armata, o instituție fără de care suveranitatea și independența nu ar fi protejate. Pentru că România este unde e azi, pentru că niște oameni s-au jertfit. România este protejată, are acești parteneri pentru că niște soldați au luptat. Cinstim azi pe cei care s-au jertfit și veteranii. Traversăm o perioadă complicată și vedem că pacea nu e un dat — trebuie să fii responsabil, trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul. Modernizarea armatei e o prioritate. Și în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri și vom fi suficient de inteligenți ca armata să aibă tot ce îi trebuie și să aducă locuri de muncă pentru economia națională. Am fost serioși în parteneriate, inclusiv prin participarea militarilor noștri. Este o regulă — tot timpul oamenii au dreptate, iar faptul că armata este cea mai apreciată în sondaje înseamnă că acolo găsim profesioniști. Vă felicit. La mulți ani armatei!”, a spus Nicușor Dan în timp ce era huiduit.

Nicușor Dan nu a fost singurul huiduit. De același tratament a avut parte și șeful Statului Major General, Gheorghiță Vlad.

Și vineri, Nicușor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în fața Teatrului Național din Iași. Șeful statului participa la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE).

Zeci de protestatari au strigat „Rușine!”, „Trădătorule!” și „Pleacă în Ucraina!”. Cineva din mulțime i-a strigat că „este cel mai slab președinte”.

Președintele i-a salutat pe cei prezenți, în ciuda huiduielilor care se auzeau puternic, a mulțumit gazdelor pentru invitație și a intrat în clădirea teatrului. (continuarea AICI)

