Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”

Edilul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, publică miercuri, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini de pe șantierul Planșeului Unirii din centrul Capitalei.

„Atât de trainică era placa de beton a planșeului (sunt, evident, ironic…) încât aceasta pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor. Avem, astfel, confirmarea totală a concluziilor experților și dovada cea mai clară a faptului că decizia de a reface din temelii Planșeul Unirii a fost una extraordinar de bună”, spune edilul Sectorului 4.

Daniel Băluță a anunțat, în 9 iunie, începerea lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii. Circulația pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, este restricționată, cu excepția riveranilor.

Noul planșeu, care va avea 360 de metri lungime și 30 de metri lățime, va beneficia de o garanție de 100 de ani, similară duratei de viață a construcției actuale.

Foto: Facebook/ Daniel Băluță

