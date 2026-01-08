Prima pagină » Știri politice » Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești

Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești

08 ian. 2026, 17:34, Știri politice
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a efectuat marți o vizită oficială în Hargeisa, capitala Somalilandului, cu o aeronavă a companiei sibiene Fly Lili. Potrivit guvernului israelian, vizita a avut loc în condiții de maximă discreție, la solicitarea serviciilor de securitate, și a fost făcută publică abia după încheierea acesteia.

Potrivit unui comunicat oficial, șeful diplomației israeliene a avut întrevederi cu președintele Somalilandului și cu mai mulți membri de rang înalt ai guvernului. La discuții au participat și președinții celor două camere legislative – Camera Bătrânilor și Camera Reprezentanților. Întâlnirile s-au desfășurat la Palatul Prezidențial din Hargeisa.

Vizita oficială vine după ce, la 26 decembrie 2025, a fost semnat un acord istoric de recunoaștere reciprocă între Israel și Somaliland, precum și stabilirea de relații diplomatice depline. Cele două părți au convenit deschiderea de ambasade și numirea reciprocă de ambasadori, demersuri care urmează să fie finalizate în perioada următoare.

„Israelul este onorat să fie primul stat membru al ONU care recunoaște Republica Somaliland ca stat independent și suveran”, a afirmat Gideon Sa’ar într-o declarație comună cu președintele Abdullahi. Oficialul israelian a adăugat că relația dintre cele două părți se bazează pe încredere și respect reciproc și a vorbit despre dorința de a construi un parteneriat pe termen lung, nu doar la nivel guvernamental, ci și între cetățeni.

Foto: Facebook / Israel Ministry of Foreign Affairs

Gideon Saar a declarat că Israelul este hotărât să avanseze relațiile cu Somaliland „cu avânt”, în timp ce președintele Abdirahman Mohamed Abdullahi a salutat vizita sa ca fiind o „zi importantă”, potrivit BBC.

Luna trecută, Israelul a devenit prima țară din lume care a recunoscut Somalilandul, stat care și-a declarat independența față de Somalia în urmă cu mai bine de 30 de ani.

De menționat că Somalia consideră Somalilandul ca parte din teritoriul său și a condamnat vizita lui Saar drept „o interferență inacceptabilă” în afacerile sale.

Vizita a fost intens mediatizată de presa din această parte a lumii, publicații precum Al Jazeera, The Jerusalem Post sau China Daily urmărind zborul ministrului israelian.

Prima călătorie a ministrului israelian de externe în „Somaliland”. Foto: Al Jazeera

Compania Fly Lili activează pe piața de transport aviatic din regiune de mai bine de un an, reprezentanții companiei arătând că serviciile oferite sunt la cele mai înalte standarde, conform solicitărilor guvernamentale.

