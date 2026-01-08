Prima pagină » Știri politice » CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 19:27, Știri politice
Cristian Tudor Popescu a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, după ce un ofițer ICE a ucis o femeie, miercuri în Minneapolis.

Potrivit gazetarului autorul indirect al crimei este, de fapt, președintele SUA, Donald Trump, care „practică un discurs al urii”. Acesta aduce aminte de discursul lui Trump, care, în perioada primului mandat, a declarat:

„Susținătorii mei sunt atât de loiali, încât aș putea împușca pe cineva în mijlocul străzii și nu aș pierde niciun vot”.

Gazetarul concluzionează că actualul președinte american este responsabil de moartea femeii, ci nu agentul ICE.

„Cine apasă pe trăgaci
În campania din 2016, Trump a declarat: „Pot să împușc un om pe stradă, că așa vreau eu, și nu voi pierde niciun vot”. Exact asta s-a întâmplat acum în Minneapolis. Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani.

Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii cu pistolul în mână și a împușcat-o în plină față când femeia doar a mișcat vehiculul din loc, fără intenția de a da peste cineva, în fața mașinii nefiind nimeni.

Trump este cel care a aruncat otrava violenței armate peste America, practicând un discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor. Și care o ucide încă o dată pe femeia neînarmată, care nu punea pe nimeni în pericol, declarând-o vinovată că i s-a tras un glonț în cap.

Președintele Germaniei, Walter Steinmeier, a afirmat fără ezitare că „lumea devine un cuib de tâlhari, care înșfacă ce vor”. Nu numai cuib de tâlhari, ci și de violatori de state și ucigași, sub steagul criminalului Donald Trump

Potrivit sondajelor, am cei loiali susținători. Aș putea să mă duc în mijlocul străzii și să împușc pe cineva și nu aș pierde niciun votant”, a transmis Cristian Tudor Popescu pe social-media.

Donald Trump: „Trebuie să ne protejăm ofițerii de violență și ură”

Donald Trump a dat vina pe „stânga radicală” pentru moartea femeii. Liderul de la Casa Albă a precizat că ofițerul ICE a acționat în legitimă apărare și a conchis că statul trebuie să-i protejeze pe agenții federali de „violență și ură”.

„Tocmai am vizionat înregistrarea evenimentului care a avut loc în Minneapolis, Minnesota. Este un lucru oribil de urmărit.

Femeia care țipa era, evident, o agitatoare profesionistă, iar femeia care conducea mașina era foarte dezordonată, obstrucționând și opunând rezistență, apoi l-a lovit violent, voit și cu răutate pe ofițerul ICE, care pare să fi împușcat-o în autoapărare.

Pe baza înregistrării atașate, este greu de crezut că este în viață, dar acum se recuperează în spital. Situația este studiată în întregime, dar motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este acela că Stânga Radicală amenință, atacă și vizează zilnic ofițerii noștri de aplicare a legii și agenții ICE.

Ei încearcă doar să facă treaba de a FACE AMERICA SIGURĂ. Trebuie să ne protejăm ofițerii de această mișcare a Stângii Radicale de violență și ură!”, a transmis președintele american.

FOTO: Mediafax/Facebook

