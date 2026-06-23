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În plină criză politică, în mijlocul furtunii de la Cotroceni, o pată de culoare a atras atenția astăzi. Îmbrăcată în roz, controversata Ana-Maria Geană, menționată în scandalul pozelor trucate din campania prezidențială, a stat la masa discuțiilor cu partidele. Nimic nu o recomanda pentru poziția de astăzi

În plină criză politică, în mijlocul furtunii de la Cotroceni, o pată de culoare a atras atenția astăzi. Îmbrăcată în roz, controversata Ana-Maria Geană, menționată în scandalul pozelor trucate din campania prezidențială, a stat la masa discuțiilor cu partidele. Nimic nu o recomanda pentru poziția de astăzi
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Fotografiile oficiale de la Cotroceni, dominate de costume închise la culoare, sobrietate instituțională și atmosferă încărcată au surprins, în timpul discuțiilor pentru guvern și o pată de culoare. O consilieră din echipa președintelui Nicușor Dan a spart toate tiparele cu o ținută „de vacanță”, sacou alb și pantaloni roz pastel. În timp ce partidele negociau viitorul guvern al României, pe fondul celei mai acute crize politice din ultimii 30 de ani, una dintre consilierele prezidențiale a reușit involuntar să atragă toată atenția.

Nu prin discurs, ci printr-un cod vestimentar mai adecvat pentru o plimbare relaxată pe Calea Victoriei. Este vorba despre Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni și una dintre colaboratoarele apropiate ale lui Nicușor Dan încă din perioada în care acesta conducea Primăria Capitalei.

Prezența sa în primul cerc al consultărilor politice atrage atenția în condițiile în care portofoliul său oficial vizează relația cu diaspora.

Doi consilieri pentru relația cu românii de pretutindeni la consultările pentru Guvern

De altfel, șeful statului a ales să fie însoțit la consultările de marți de la Palatul Cotroceni de o echipă de consilieri diferită de cea care este configurată în mod obișnuit în momentele-cheie ale negocierilor politice interne.

Alături de consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, și de consilierul onorific pentru relația cu românii de pretutindeni Eugen Tomac, la discuțiile pentru desemnarea viitorului premier s-a aflat și Ana-Maria Geană.

În prezent nu există o regulă constituțională sau un protocol al Administrației Prezidențiale care să spună exact cine anume din echipa de 22 de consilieri trebuie să stea alături președintelui la consultările pentru formarea guvernului.

Este o decizie a șefului statului. Totuși, dacă ne uităm la practica de la Cotroceni din ultimii 20 de ani (Traian Băsescu, Klaus Iohannis, Nicușor Dan), există un nucleu de specialiști care apar în mod normal în astfel de momente. În mod firesc, șeful statului ar avea ca prioritate să fie însoțit la discuțiile cu partidele de consilierii săi pentru politică internă, constituțională sau juridică.

Ana Maria Geană a apărut menționata in mega-scandalul pozelor false din campania prezidențiala care a luat forma unui dosar la DIICOT

Numele Anei-Maria Geană a fost menționat și în spațiul public în contextul scandalului fotografiilor publicate în campania prezidențială din 2025 de Elena Lasconi, dosar în legătură cu care DIICOT a fost sesizat. Presa a relatat atunci despre legături profesionale între persoane implicate în realizarea materialelor și cercul de colaboratori ai actualului președinte, fără ca până în prezent să existe acuzații oficiale formulate împotriva consilierei prezidențiale.

La acel moment, procurorii DIICOT au luat urma imaginilor din campania prezidențială din 2025, prezentate de Lasconi, și au ajuns la o echipă de imagine (fotografi și operatori) implicată în campania electorală prezidențială a actualului președinte Nicușor Dan, dar și la omul de afaceri craiovean Liviu Gheorghe Bicuți.

Din decembrie 2021, Ana-Maria Geană a făcut parte din echipa Primăriei Municipiului București, în calitate de consilier personal al lui Nicușor Dan.  În octombrie 2025, Ana-Maria Geană a fost numită de Președintele României consilier de stat pentru românii de pretutindeni.

Consiliera lui Nicușor Dan, prezență constantă în delegațiile externe

Consiliera prezidențială a apărut în ultimele luni în mai multe deplasări externe ale Administrației Prezidențiale, inclusiv la Washington, unde a participat alături de partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, la evenimente dedicate comunității românești din Statele Unite.

„O zi foarte bună la Washington în marja participării Primei Doamne, Mirabela Grădinaru, la Summitul Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump”, a scris la acel moment pe Facebook consiliera președintelui.

Consiliera a sărbătorit Ziua Națională a României la Mar-a-Lago

În ultimele luni, Ana-Maria Geană a fost o prezență constantă în delegațiile externe ale Administrației Prezidențiale. Ea apare alături de președintele Nicușor Dan sau de reprezentanți ai acestuia la evenimente organizate în Statele Unite și dedicate diasporei românești.

„Astăzi am sărbătorit Ziua Națională a României la Mar-a-Lago, împreună cu comunitatea de români de aici, din America.

A fost o bucurie să fim alături de oameni care, departe de casă, păstrează România vie prin cultură, limbă, tradiții și prin felul în care se implică în comunitățile lor. Energia, solidaritatea și căldura românilor din SUA arată încă o dată cât de puternică este legătura noastră, indiferent de distanță”, a scris consiliera președintelui la acel moment pe Facebook.

De altfel, în cele aproape 8 luni de când ocupă poziția de consilier de stat al președintelui, tânăra a fost în cel puțin trei delegații oficiale în Statele Unite, una în Marea Britanie, una în Spania, Germania, Franța, Italia – urmărind peste tot să reprezinte și să protejeze interesele românilor de pretutindeni.

Ascensiunea sa în cariera instituțională a fost extrem de rapidă, așa cum rezultă chiar din CV-ul său oficial.

Încă din perioada studenției a fost internă la Administrația Prezidențială (2014), în zona de social media, timp de opt luni. Între 2018 și 2019, a activat ca asistent în cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine, iar din 2019 a intrat mai activ în structurile guvernamentale.

A fost consilieră în cancelaria premierilor Ludovic Orban și Nicolae Ciucă – și ulterior a devenit consilieră a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, încă de la începutul mandatului său. Educația sa formală e completată, așa cum rezultă de pe pagina sa de LinkedIn , de o diplomă în Diplomație și Siguranță Națională emisă de Camera de Comerț și Industrie a României – Centrul de Strategii Aplicate.

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