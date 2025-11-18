Prima pagină » Știri politice » Încă un ONG-ist ocupă un loc în echipa lui Bolojan. Mădălina Marcu devine secretar de stat în biroul Oanei Gheorghiu

18 nov. 2025, 16:36
Deși Guvernul vrea să dea afară peste 13.000 de bugetari, asta nu îl oprește pe Bolojan să mai angajeze pe cineva în biroul Oanei Gheorghiu. La fel ca vicepremierul, Mădălina Marcu a activat în zona societății civile, la mai multe ONG-uri. Marcu este consilier în filantropie strategică, adică ghidează donatori pentru a găsi oamenii sau organizațiile pe care vor să le sprijine. 

Mădălina Marcu a absolvit SNSPA și este doctorandă a aceleiași instituții. Pe profilul lui Marcu de LinkedIn, ultima funcție ocupată este Consultant Senior la Școala de Fundraising, din 2019 și până în prezent. În trecut, a mai ocupat funcția de Director pentru dezvoltare la Asociația pentru Relații Comunitare pentru o perioadă de 19 ani.

Este o figură destul de cunoscută în lumea non-profit din România. Apare frecvent ca speaker la conferințe și în interviuri pe teme legate de societatea civilă și filantropie.

Întrebată într-un interviu despre satisfacțiile jobului pe care îl are, Mădălina Marcu spune:

„E job-ul cool în care schimbi lumea fără ca tu să mori de foame. Este profesia în care poți fi creativ, dar ai și mecanisme și soluții când nu ești, vorbești cu oamenii și îi faci parte din schimbare, le dai șansa să facă un bine cu semnificație”

Decizia semnată de premierul Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mădălina-Georgiana Marcu ocupă funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, doamna Oana-Clara Gheorghiu”

