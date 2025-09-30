Prima pagină » Știri politice » Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca a discutat cu angajații Guvernului despre reorganizare/ Noni Iordache: Au venit cu 40% concedieri

Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca a discutat cu angajații Guvernului despre reorganizare/ Noni Iordache: Au venit cu 40% concedieri

30 sept. 2025, 11:34, Știri politice
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca a discutat cu angajații Guvernului despre reorganizare/ Noni Iordache: Au venit cu 40% concedieri

UPDATE 15.17: Președintele Sindicatului din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, a afirmat, după întâlnirea cu Mihai Jurca, că noua propunere de concedieri la Cancelaria prim-ministrului este de 40%.

„Astăzi au venit cu 40% (concedieri n.red) pentru că, așa cum a afirmat și purtătorul de cuvânt, doamna Dogioiu, cei de la Cancelarie trebuie să fie un exemplu și o direcție… Aceste procente dospesc noaptea și se trezesc greuceanu cu 40% la Cancelaria Prim-ministrului”, a afirmat Noni Iordache, președintele Sindicatului în Aparatul de Lucru al Guvernului.

Știrea inițială

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a convocat marți angajații din aparatul de lucru al Guvernului la Palatul Victoria pentru a discuta despre reorganizarea instituției. Inițial programată pentru ora 10:00, întâlnirea a fost amânată pentru ora 11:30.

Potrivit informațiilor Gândul, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să reducă posturile din aparatul central cu aproximativ o treime.

„Cancelaria Prim-ministrului sprijină și este deschisă oricărei forme de dialog social, conform cadrului legal incident. În acest sens, vă invităm marți, 30 septembrie 2025, ora 10:00, la sediul Guvernului (…) la o întrevedere în cadrul căreia se vor aborda principalele elemente care vor face obiectul reorganizării Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în nota transmisă de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). (Detalii AICI)

Nota emisă de Jurca vine la două săptămâni distanță după ce același șef al Cancelariei premierului cerea numele angajaților din Guvern care au participat la protest împotriva măsurilor de austeritate.

În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm să comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”, se arată în scrisoarea trimisă de Mihai Jurca pe 18 septembrie.

„Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”

Sindicatul nu a rămas fără replică. „Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului!”m se arată într-un comunicat, în care Jurca este acuzat de „reflexe autoritare”.

Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. Într-o adresă oficială, omul care a aterizat direct de la Oradea în inima Guvernului cere liste cu angajații care au avut îndrăzneala să protesteze spontan, adică să gândească, să simtă și să se exprime în 15 septembrie 2025.

Mihai JURCA trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. SINDICATELE APĂRĂ OAMENI. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului!”, se preciza în răspunsul Sindicatului angajaților din Aparatul Guvernului. (mai multe detalii AICI)

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

Video: Digi24

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
17:42
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
17:33
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
VIDEO Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
17:21
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
POLITICĂ Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
16:53
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Gustul autentic începe cu alegerea vasului potrivit (P)