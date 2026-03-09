Prima pagină » Știri politice » Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate”

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, 12:57, Știri politice
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a făcut declarații la sediul instituției cu privire la situația românilor rămași în zonele de conflict din Orientul Mijlociu.

„Ne apropiem de 2000 de cetățeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri comerciale facilitate de statul român. 1500 de cetățeni au revenit cu propriile lor mijloace. Aceste zboruri, sperăm noi, va crește”, a declarat Andrei Țărnea.

Reprezentantul MAE a fost întrebat cu privire la cazul celor doi români care ar fi fost transportați cu prioritate în România, deși nu s-ar fi încadrat la categorii prioritare.

„Nu cunosc detaliile condițiilor care au făcut ca o persoană să fie inclusă pe listele de repatriere. Trebuie să existe o cerință de asistență consulară și să existe un motiv care să includă persoanele respective în listele prioritare (copii, femei gravide sau persoane cu diferite afecțiuni)”, a precizat Andrei Țărnea.

Reacția MAE la acuzațiile făcute la adresa consulului României în Dubai în scandalul curselor tranzacționate

Cu privire la acuzațiile făcute la adresa lui Richard Badea, consulul României în Dubai, potrivit cărora acesta ar fi tranzacționat cursele din Oman – București de la data de 6 martie, reprezentantul MAE a precizat că nu are cunoștință de o astfel de situație.

„Nu am cunoștință de așa ceva. orice astfel de acțiune ar fi iklegală, dincolo de imorală. Singurul criteriu pe acre MAE poate să-l aplice pt listp de avcuară sau transport terestru are doar :prezența pe listele de solicitări consulare sau existențăa unei priorități”

Întrebat dacă MAE este dispus să facă publică lista persoanelor care s-au urcat în acel zbor, având în vedere că ar fi existat două cupluri care nu se încadrau în categoria persoanelor prioritare, Andrei Țărnea a invocat legea datelor cu caracter personal:

„Nu înțeleg ce parte a GDPR-ului nu este clar. Nu avem voie să dăm date despre nume, sau date”.

„Nu știu ce condiții îndeplinesc individual persoanele care se află pe lista prioritară”

Andrei Țărnea precizat, de asemenea, că nu știe ce condiții îndeplineau persoanele care ar fi revenit în țară cu „prioritate”. Acesta a refuzat să prezinte „dovezi” referitoare la eligibilitatea celor două cupluri care au revenit în România cu prioritate.

„Nu știu ce condiții îndeplinesc individual persoanele care se află pe lista prioritară”.

Cu privire la faptul că avionul s-a întors cu 14 locuri goale și în ciuda acestui aspect fiica minoră a fostului premier, Victor Ponta, nu a fost primită la îmbarcare, Țărnea a precizat:

„Diferența este că ceilalți cetățeni membrii UE nu au putut să vină la aeronavă”

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a oferit, luni, detalii despre funcționarea acestui sistem de protecție civilă în contextul crizei.

„În cadrul aceluiași mecanism, care reprezintă un fel de capacitate strategică de prepoziționare de capabilități și resurse ale Uniunii Europene în 22 de țări, inclusiv în România, există un asemenea depozit special. Există în Polonia, operat de LOT, Liniile Poloneze, o capacitate de transport strategică de urgență în cadrul RescEU care are trei avioane permanent la dispoziție: două avioane, hai să spunem, de evacuare de pasageri și un avion specializat pentru evacuarea pacienților medicali”.

Țărnea a precizat că planificarea pentru noi misiuni din regiune este deja în curs.

„România mai are un număr de zboruri rezervate în acest mecanism și în măsura în care în zilele acestea pregătirile operaționale continuă, o să vă spunem detalii suplimentare despre noi zboruri de acest tip”.

Referitor la logistica acestor operațiuni, Țărnea a explicat:

„Diferența între zborurile sub mecanismul RescEU și evacuările făcute sub mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, sunt că în cazul RescEU e vorba despre o capabilitate a Uniunii Europene, costurile și de menținere și de utilizare a acestuia sunt 100% asigurate de Uniunea Europeană, deci sunt repatrieri plătite din bugetul Uniunii Europene”.

Aproximativ 2.000 numărul de cetățeni români s-au întors din Orientul Mijlociu fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată sau comerciale facilitate de stat, a transmis Țărnea. Separat, aproximativ 1.500 de cetățeni au revenit prin mijloace proprii.

