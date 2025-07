Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis că Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, evită să folosească autoturismul care i-a fost alocat după ce a fost numită în noua funcţie. Dogoiu ar apela la maşinile alocate altor departamente de teamă că „ar putea fi trasă la răspundere pentru cheltuieli asociate”.

UPDATE

Ioana Dogioiu a anunțat „viitorul breaking-news”, la finalul unei conferințe de presă de la Guvern. Aceasta a ținut să dea un răspuns sindicatului, după acuzațiile formulate la adresa sa. Dogioiu a spus că circulă cu mașina personală.

„Înțeleg că sunt acuzată de faptul că nu folosesc, practic, mașina de serviciu. Da, nu folosesc mașina de serviciu. Am o mașină alocată în virtutea funcției pe care o am, am aflat de ea la câteva zile că mi-a fost alocată. La câteva zile după ce am intrat în funcție. Nu, nu o folosesc. Vin cu mașina personală la serviciu. Plec cu mașina personală de la serviciu”, a clarificat purtătorul de cuvânt al Guvernului.