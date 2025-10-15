Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit despre programul SAFE prin care România împrumută 17 miliarde de euro pentru înarmare. Oficialul a precizat că țara noastră este în discuții cu Ucraina pentru demararea unei producții de drone, cu tehnologie din Ucraina.

„Este un împrumut în condiții foarte bune care întărește capacitățile de apărare, sa putem cumpăra echipamente europene, sa creștem producția militara. Săptămâna trecuta am avut întâlniri și discuții tehnice, e un exercițiu nou și pentru cei de aici și trebuie să fie un succes.

Acum când apar 127 miliarde pe masă e important ca producătorii europeni sa își întindă producția în toată Europa.

Eforturile noastre este să aducem cât mai mult din aceasta producție în România. Vorbim de programele mari de înzestrare, muniții, rachete, corvete, vehicule de lupta. Suntem în discuții cu ucrainenii să demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina. Pana la final de noiembrie trebuie sa finalizăm lista pe SAFE și apoi sa începem sa îl derulăm”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Foto: Mediafax