Jandarmeria intră în forță în manifestațiile de la Arestul Central și de la DIICOT. Sancțiuni contravenționale și plângeri penale, după incidente

124 de sancțiuni contravenționale a aplicat Jandarmeria și a formulat cinci plângeri penale pentru amenințare, distrugere și ultraj în cazul incidentelor de la manifestațiile din fața Arestului Central și a sediului DIICOT. Oamenii legii au atras atenția că demonstrațiile au avut loc cu încălcarea legii privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Protestele față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu au continuat și aseară, pentru a zecea zi consecutiv, când aproximativ 150 de oameni s-au adunat în fața Arestului Central din București.

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”Având în vedere prezența unor persoane în cele două zone menționate, jandarmii au menținut măsurile de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiective.

În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator.

Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă.

În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și ale Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Totodată, jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

– art. 206 C.P., (amenintarea);

– art. 253 C.P., (distrugere);

– art. 257 C.P., (ultraj);

– 2 acte de sesizare conform art. 372 C.P., (port de obiecte periculoase).

De asemenea, au fost înregistrate 22 de apeluri la Dispeceratul DGJMB și 20 de apeluri la 112, redirecționate către Dispeceratul DGJMB”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central. Din acel moment, oamenii au protestat în fiecare seară față de decizia luată de procurori în cazul lui Georgescu.