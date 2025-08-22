La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată

Premierul Ilie Bolojan a avut o vizită neanunțată în țară cu opriri pe șantierul Autostrăzii Moldovei, în orașul Târgu Neamț și în Broșteni, localitatea afectată de către inundații în iulie. Vizita lui Bolojan nu era anunțată pe agenda oficială a Executivului.

Pe parcursul vizitei, premierul a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și de prefectul județului, Traian Andronachi.

În prima parte a vizitei sale neoficiale, Ilie Bolojan a fost la Târgu Neamț, unde s-a întâlnit cu mai multe autorități locale, relatează Intermedia.

Publicul și presa nu au avut acces în zona întâlnirii, care s-a ținut la sediul Primăriei Târgu Neamț.

Sâmbătă, Ilie Bolojan urmează să meargă la Chișinău.

Vizita premierului în Republica Moldova fost anunțată prima dată de oficialitățile de peste Prut. Ulterior, s-a trimis o informare și de la Palatul Victoria.

Sursa foto: Facebook / Intermedia

