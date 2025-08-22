Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA

Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA

Olga Borșcevschi
22 aug. 2025, 15:56, Știri politice
Autostrada Moldovei va fi finalizată până toamna viitoare, după ce Guvernul a asigurat finanțarea prin includerea proiectului în Planul Național de Redresare și Reziliență, transmite premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

„Astăzi am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei, pe tronsonul Focșani–Bacău, împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu. Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență”, afirmă Ilie Bolojan, vineri, într-o postare pe Facebook.

Șeful Executivului mai precizează că, prin asigurarea sumelor necesare, în toamna anului viitor, lucrările vor fi finalizate.

„Astfel va fi nevoie să facem plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei. Am discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor. Pe cele două tronsoane mari ale întregului traseu al autostrăzii, lucrările sunt realizate într-un stadiu cuprins între 30% și 80%. Sunt peste 5.000 de muncitori care lucrează zilnic pe șantier. Le mulțumesc constructorilor pentru mobilizare, pentru că finalizarea la timp a lucrărilor la autostradă este un angajament comun între Guvern, CNAIR și constructori”, notează premierul Bolojan.

Bolojan mai spune că, „peste 100 km din tronsonul Ploiești–Pașcani sunt deja deschiși circulației”.

