Bolojan merge în Republica Moldova: „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.”

Premierul României, Ilie Bolojan va efectua prima vizită oficială în calitate de prim-ministru al României, în Republica Moldova, pe 23 august. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

Ilie Bolojan merge pe 23 august în Republica Moldova, în calitate oficială de premier al României. Informația inițială a fost anunțată de oficialitățile de peste Prut. Ulterior,s-a trimis o informare și de la Palatul Victoria.

„Premierul Dorin Recean va găzdui omologul său român Ilie Bolojan, în R. Moldova la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact pe 23 august. Guvernul găzduiește vizita de lucru a premierului României, Ilie Bolojan. Este prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru al României”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

În cadrul vizitei, prim-ministrul Dorin Recean și premierul României Ilie Bolojan vor avea o serie de activități comune.

„Acestea vor contribui la consolidarea relațiilor apropiate dintre R. Moldova și România, incluzând trecerea în revistă a agendei de proiecte comune în toate domeniile de interes bilateral, în contextul în care sunt sute de proiecte finanțate de România prin intermediul fondurilor nerambursabile care au adus beneficii directe satelor și orașelor din R. Moldova”, a declarat Daniel Vodă.

Palatul Victoria a emis, la rândul său, un comunicat prin care informează despre vizita oficială a premierului în Republica Moldova.

„Premierul Ilie Bolojan, vizită de lucru în Republica Moldova Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova. În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, informează Guvernul României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”

Ministrul de Externe Oana Țoiu, prima vizită oficială la CHIȘINĂU, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu și alți oficiali. Mesajul demnitarului român