Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști

Un român, înarmat cu un cuțit, a generat panică în centrul comercial Shopville Gran Reno din Bologna, Italia, când a început să amenințe clienții. Carabinierii au intervenit la fața locului și au reușit să-l prindă.

Românul, în vârstă de 38 de ani, flutura un cuțit pe culoarele mall-ului și îi amenința pe clienți.

Oamenii, speriați, au apelat, imediat, la 112. Autoritățile au fost sesizate cu privire la un bărbat înarmat cu un cuțit cu o lamă dublă, de aproape treizeci de centimetri, care striga fraze fără sens.

Două echipaje de poliție s-au deplasat la locul incidentului. Carabinierii i-au cerut în repetate rânduri să lase arma și să se calmeze, însă bărbatul nu s-a conformat. Românul s-a comportat agresiv și a ignorat somațiile oamenilor legii. Mai mult, individul a încercat să îi atace și pe carabinieri cu cuțitul.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție, acolo unde comportamentul său agitat a continuat. A avut chiar și o tentativă de evadare din secție, după ce a cerut voie la baie. Agenții l-au oprit rapid și i-au mai adăugat o nouă acuzație: încercare de evadare.

Instanţa a validat arestarea, iar bărbatul a fost plasat sub arest preventiv. Cazul a fost preluat de autoritățile judiciare, care vor continua procedurile legale.

FOTO/VIDEO Carabinieri Bologna

Recomandarea autorului: