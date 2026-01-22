Prima pagină » Știri politice » Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”

Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”

Ruxandra Radulescu
22 ian. 2026, 17:08, Știri politice
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu:

Cristian Diaconescu a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre importanța relațiilor informale cu liderii lumii, în contextul absenței președintelui Nicușor Dan la Forumul Mondial de la Davos. Fostul consilier prezidențial a subliniat că, la evenimentele de nivel înalt, interacțiunea are loc în special în context „informal”. „Contează ce contacte ai în agenda telefonului” a precizat Diaconescu.

Absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Mondial de la Davos a ridicat multe semne de întrebare cu privire la modul în care România este…,sau mai bine spus, nu este reprezentată în plan extern.

Cristian Diaconescu a relatat detalii din culisele întâlnirilor nternaționale și a subliniat importanța legăturilor informale, pentru consolidarea relațiilor cu ceilalți lideri.

„Interacționează, în special, informal, contează mai puțin discuțiile publice”, a precizat Diaconescu referitor la Forumul Mondial de la Davos.

„Folosești factorul informal, întâlnirea pe coridor discuția de un minut”, a explicat acesta.

„Contează nu numai ce substanță ai, ci și ce contacte ai în agenda telefonului, cum zicea Kissinger”, a conchis Diaconescu.

România, absentă de pe scena politică internațională

România a lipsit de la summit-ul de la Berlin, din decembrie anul trecut, unde liderii NATO au discutat despre problemele de securitate din Europa, în contextul conflictului din Ucraina.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a lipsit și de la Adunarea Generală ONU, desfășurată în septembrie, pe motiv că a fost „mai util” să fie în țară.

Atunci când Nicușor Dan a decis, totuși, să ia parte la Summitul„Coaliției Voinței” de la Paris, desfășurat la începutul lunii ianuarie, a fost surprins în ipostaze stânjenitoare de agențiile internaționale de știri, la Palatul Élysée, .

În timpul fotografiei de grup, de față cu majoritatea liderilor europeni și emisarilor americani, Nicușor Dan a manifestat un comportament ciudat și chiar s-a strâmbat, involuntar, în fața camerelor de luat vederi. La finalul acestui moment liderul de la Cotroceni s-a împiedicat de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
18:04
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
CONTROVERSĂ Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
17:29
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
FLASH NEWS Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
16:42
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
ULTIMA ORĂ MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
14:16
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
FLASH NEWS USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
14:11
USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe