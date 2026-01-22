Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”

Cristian Diaconescu a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre importanța relațiilor informale cu liderii lumii, în contextul absenței președintelui Nicușor Dan la Forumul Mondial de la Davos. Fostul consilier prezidențial a subliniat că, la evenimentele de nivel înalt, interacțiunea are loc în special în context „informal”. „Contează ce contacte ai în agenda telefonului” a precizat Diaconescu.

Absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Mondial de la Davos a ridicat multe semne de întrebare cu privire la modul în care România este…,sau mai bine spus, nu este reprezentată în plan extern.

Cristian Diaconescu a relatat detalii din culisele întâlnirilor nternaționale și a subliniat importanța legăturilor informale, pentru consolidarea relațiilor cu ceilalți lideri.

„Interacționează, în special, informal, contează mai puțin discuțiile publice”, a precizat Diaconescu referitor la Forumul Mondial de la Davos. „Folosești factorul informal, întâlnirea pe coridor discuția de un minut”, a explicat acesta. „Contează nu numai ce substanță ai, ci și ce contacte ai în agenda telefonului, cum zicea Kissinger”, a conchis Diaconescu.

România, absentă de pe scena politică internațională

România a lipsit de la summit-ul de la Berlin, din decembrie anul trecut, unde liderii NATO au discutat despre problemele de securitate din Europa, în contextul conflictului din Ucraina.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a lipsit și de la Adunarea Generală ONU, desfășurată în septembrie, pe motiv că a fost „mai util” să fie în țară.

Atunci când Nicușor Dan a decis, totuși, să ia parte la Summitul„Coaliției Voinței” de la Paris, desfășurat la începutul lunii ianuarie, a fost surprins în ipostaze stânjenitoare de agențiile internaționale de știri, la Palatul Élysée, .

În timpul fotografiei de grup, de față cu majoritatea liderilor europeni și emisarilor americani, Nicușor Dan a manifestat un comportament ciudat și chiar s-a strâmbat, involuntar, în fața camerelor de luat vederi. La finalul acestui moment liderul de la Cotroceni s-a împiedicat de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

