25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri

Primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024 – desfășurat în data de 24 noiembrie – a răsturnat toate calculele hârtiei și s-a transformat într-un șoc de proporții. Sondajele de opinie realizate înainte de vot semnalau doi câștigători care s-ar fi înfruntat în turul al doilea – Marcel Ciolacu și George Simion. După ce secțiile de vot s-au închis, a urmat o noapte „albă” care a oferit o surpriză de proporții. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, „lupta” se dădea între doi „outsideri” – candidatul independent Călin Georgescu și Elena Lasconi, candidat al Uniunii Salvați România (USR).

Au urmat „zile fierbinți” în România, tensiunea a crescut progresiv, iar Gândul prezintă cronologia unor evenimente politice care au culminat, în 6 decembrie 2024, cu doar 2 zile înainte de turul al doilea, cu anularea alegerilor prezidențiale, decisă de Curtea Constituțională a României (CCR).

În ziua alegerilor, în data de 24 noiembrie 2024, scenariul uluitor începea să prindă contur.

George Simion pierdea teren, iar Călin Georgescu apărea intempestiv sub reflectoare.

Se anticipa deja o finală Marcel Ciolacu – Călin Georgescu.

Pe „turnantă” a venit, cu viteză maximă, Elena Lasconi, iar Marcel Ciolacu s-a văzut nevoit să treacă direct pe poziția a treia a clasamentului prezidențiabililor.

25 noiembrie 2024, primele rezultate parțiale. Călin Georgescu i-a bătut pe liberali chiar în fiefurile lor

În data de 25 noiembrie 2024 au fost publicate primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din România. Cu o zi înainte, Călin Georgescu declarase că a votat „în numele celor umiliți” și că vrea să apere „linia neamului” printr-o „lucrare unii cu alții și toți cu Dumnezeu”.

Nimeni nu se aștepta ca, în urma votului, Călin Georgescu să câștige chiar în fiefurile PNL-ului, dar realitatea i-a lovit dur pe liberali. Acolo unde defilaseră în alți ani, aceștia au fost nevoiți să se recunoască învinși.

Alegătorii din Alba, Arad, Sibiu, Constanța, Prahova sau Suceava – în trecut o „scenă” unde ieșea la rampă PNL-ul – au votat pentru Călin Georgescu.

Județele câștigate de Călin Georgescu:

Maramureș – 22,64%;

Bistrița-Năsăud – 25,44%;

Suceava – 28,47%;

Neamț – 24,24%;

Arad – 23,29%;

Hunedoara – 22,35%;

Alba – 21,89%;

Sibiu – 26,35%;

Argeș – 24,85%;

Călărași – 26,17%;

Constanța – 26,5%;

Tulcea – 26,89%.

Rezultatele parțiale publicat în data de 25 noimebrie 2024 au arătat că singurul județ câștigat de PNL a fost Giurgiu – Nicolae Ciucă a obținut 26,54% din voturi.

Elena Lasconi a câștigat Capitala

Candidata USR, Elena Lasconi – potrivit primelor rezultate parțiale publicate de Biroul Electoral Central în data de 24 noiembrie 2024, a câștigat Capitala – 25,59%.

Dar Elena Lasconi conducea și în mai multe județe ale țării.

Cluj – 30,39%;

Timiș – 28,4%;

Brașov – 26,41%;

Iași – 26,43%.

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu a câștigat în:

Botoșani – 27,7%;

Bacău – 24,86%;

Vaslui – 30,36%;

Vrancea – 25,88%;

Galați – 26,88%;

Buzău – 40,49%;

Brăila – 27,57%;

Ialomița -27,59%;

Dâmbovița – 27,6%;

Vâlcea – 26,01%;

Gorj – 26,19%;

Caraș-Severin – 26,87%;

Mehedinți – 35,79%;

Dolj – 30,4%;

Olt – 38,94%;

Teleorman – 38,47%.

Potrivit primelor rezultate parțiale, candidatul Kelemen Hunor (UDMR) câștiga în 5 județe ale României: Bihor – 18,12%; Sălaj – 19,9%; Mureș – 30,61%; Harghita – 82,66% și Covasna – 68,4%.

„Epopeea cu final neașteptat” a alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2024 era abia la început.

25 noiembrie 2024, rezultate FINALE. Georgescu și Lasconi, câștigătorii-surpriză. Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de președinte PSD

În după-amiaza zilei de 25 noiembrie 2024, Biroul Electoral Central a publicat și rezultatele finale ale turului întâi al alegerilor prezidențiale. Toate voturile fuseseră numărate, iar tabloul general a confirmat surpriza uriașă.

După centralizarea celor 20.059 de procese verbale (100%), la alegerile pentru preşedintele României, situaţia se prezenta astfel:

Călin Georgescu (independent) – 2.120.404 de voturi (22,94%)

Elena Lasconi (USR) – 1.772.503 de voturi (19,18%)

Marcel Ciolacu (PSD) – 1.769.761 voturi (19,15%)

George Simion (AUR) – 1.281.327 de voturi (13,86 %)

Nicolae Ciucă (PNL) – 811.952 de voturi (8,79%)

Mircea Geoană (independent) – 583.900 de voturi (6,32%)

Hunor Kelemen (UDMR) – 416.353 de voturi (4,5%)

Cristian Diaconescu (independent) – 286.842 de voturi (3,1%)

Cristian Terheş (PNCR) – 95.783 de voturi (1,04%)

Ana Birchall (independent) – 42.853 de voturi (0,46%)

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 20.089 voturi (0,22%)

Sebastian Constantin Popescu – 14.683 de voturi (0,16%)

Alexandra Păcuraru (Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională) – 14.502 voturi (0,16%)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale) – 11.246 voturi (0,12%).

După ce s-a clasat pe locul al treilea în urma primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate în data de 24 noimebrie 2024, Marcel Ciolacu – primul președinte social-democrat care nu a intrat în turul al doilea al scrutinului prezidențial, în ultimii 35 de ani – și-a anunțat, în data de 25 noiembrie, demisia din funcția de președinte al PSD, oar președinte interimar a devenit Victor Negrescu.

„O să rămân cu colegii mei până la alegerile de duminică. Astăzi la ora 17:00 am convocat un Consiliul Politic Național. După aceea, vom comunica decizia pe care o vom lua. Sunt ferm deschis că în perioada următoare o să venim și cu un calendar de alegeri în interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul PSD, nu voi candida pentru nicio funcție”, spunea premierul Marcel Ciolacu la momentul respectiv.

25 noiembrie 2024. Iohannis anunță că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu pe rețelele sociale

În contextul controverselot legate de ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu, președintele Klaus Iohannis a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea acestuia pe rețelele sociale.

„Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele de socializare, care să ridice suspiciuni”, a transmis Administrația Prezidențială.

Marius Lulea (AUR), într-un interviu acordat HotNews, reclamase că Georgescu ar fi folosit boții utilizați inițial de către Diana Șoșoacă, până când acesteia i s-a interzis să candideze.

„A existat în ultima săptămână o acțiune online făcută în mod organizat prin care s-a încercat manipularea opiniei publice prin intermediul unor conturi false (…) S-au folosit boți și troli. Noi am constatat încă din 2022, din partea a doua a anului, că sunt folosiți și la Diana Șoșoacă. Generarea acestor boți se face automat pe baza unor softuri și echipamente performante și în momentul în care Șoșoacă a fost retrasă de pe scena politică boții au fost mutați pe Călin Georgescu”, declara Lulea.

25 noiembrie 2024. Presa internațională: „Șoc în România”

Rezultatele surprinzătoare înregistrat în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din România nu puteau trece neobservate în presa internațională.

The Guardian a titrat: „Șoc în România. Călin Georgescu, un critic de extremă dreaptă al NATO, conduce în alegerile prezidențiale”.

„Un populist de extremă dreapta puțin cunoscut a preluat conducerea în alegerile prezidențiale din România, potrivit datelor electorale, și se va confrunta probabil cu premierul de stânga Marcel Ciolacu în turul doi, peste două săptămâni, un rezultat care a zguduit peisajul politic al țării”, au mai notat jurnaliștii de la The Guardian.

Potrivit jurnaliștilor britanici, Georgescu, care nu aveaun partid propriu și a făcut campanie electorală, în mare parte, pe platforma de socializare TikTok, a fost cea mai mare surpriză a alegerilor din România. „Un candidat de extremă dreapta, pro-rus, a preluat un avans surprinzător în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, rezultatele preliminare plasându-l pe rivalul său pro-european pe un loc secund”, a scris BBC.

În același timp, AP a subliniat că Georgescu nu era foarte cunoscut înainte de alegeri, dar a răsturnat toate sondajele. „Georgescu, 62 de ani, a candidat independent și nu era foarte cunoscut. El a depășit majoritatea sondajelor locale, provocând o undă de șoc în mediul politic românesc pe măsură ce a urcat în sondaje”, au scris jurnaliștii de la AP.

Agenția rusă TASS a notat, în aceeași zi – 25 noiembrie 2024 – că independentul Călin Georgescu se află pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidențiale din România și l-a descris drept un „personaj rezervat cu privire la aderarea României la NATO”, un candidat care a insistat „cu prudență” pentru normalizarea relațiilor cu Federația Rusă.

La alegerile prezidențiale din 2024 au participat, inițial, 14 candidați: Ana Birchall (independentă), Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), Cristian Diaconescu (independent), Mircea Geoană (independent), Călin Georgescu (independent), Kelemen Hunor (UDMR), Elena Lasconi (USR), Ludovic Orban (Alianța Forțelor de Dreapta), Alexandra Păcuraru (ADN), Sebastian Popescu (PNR), Silviu Predoiu (PLAN), George Simion (AUR) și Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român). Ulterior, în timpul unei dezbateri electorale de la Digi 24, Ludovic Orban a anunțat că se retrage din cursa electorală și o susține pe Elena Lasconi.

