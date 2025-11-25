Prima pagină » Știri politice » 25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri

25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri

Cristian Lisandru
25 nov. 2025, 06:00, Știri politice
25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri

Primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024  – desfășurat în data de 24 noiembrie – a răsturnat toate calculele hârtiei și s-a transformat într-un șoc de proporții. Sondajele de opinie realizate înainte de vot semnalau doi câștigători care s-ar fi înfruntat în turul al doilea – Marcel Ciolacu și George Simion. După ce secțiile de vot s-au închis, a urmat o noapte „albă” care a oferit o surpriză de proporții. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, „lupta” se dădea  între doi „outsideri” – candidatul independent Călin Georgescu și Elena Lasconi, candidat al Uniunii Salvați România (USR).

Au urmat „zile fierbinți” în România, tensiunea a crescut progresiv, iar Gândul prezintă cronologia unor evenimente politice care au culminat, în 6 decembrie 2024, cu doar 2 zile înainte de turul al doilea, cu anularea alegerilor prezidențiale, decisă de Curtea Constituțională a României (CCR).

  • În ziua alegerilor, în data de 24 noiembrie 2024, scenariul uluitor începea să prindă contur.
  • George Simion pierdea teren, iar Călin Georgescu apărea intempestiv sub reflectoare. (mai multe detalii AICI)
  • Se anticipa deja o finală Marcel Ciolacu – Călin Georgescu.

Pe „turnantă” a venit, cu viteză maximă, Elena Lasconi, iar Marcel Ciolacu s-a văzut nevoit să treacă direct pe poziția a treia a clasamentului prezidențiabililor.

25 noiembrie 2024, primele rezultate parțiale. Călin Georgescu i-a bătut pe liberali chiar în fiefurile lor

În data de 25 noiembrie 2024 au fost publicate primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din România. Cu o zi înainte, Călin Georgescu declarase că a votat „în numele celor umiliți” și că vrea să apere „linia neamului” printr-o „lucrare unii cu alții și toți cu Dumnezeu”. 

Nimeni nu se aștepta ca, în urma votului, Călin Georgescu să câștige chiar în fiefurile PNL-ului, dar realitatea i-a lovit dur pe liberali. Acolo unde defilaseră în alți ani, aceștia au fost nevoiți să se recunoască învinși.

Alegătorii din Alba, Arad, Sibiu, Constanța, Prahova sau Suceava – în trecut o „scenă” unde ieșea la rampă PNL-ul – au votat pentru Călin Georgescu.

Călin Georgescu

Județele câștigate de Călin Georgescu:

  • Maramureș – 22,64%;
  • Bistrița-Năsăud – 25,44%;
  • Suceava – 28,47%;
  • Neamț – 24,24%;
  • Arad – 23,29%;
  • Hunedoara – 22,35%;
  • Alba – 21,89%;
  • Sibiu – 26,35%;
  • Argeș – 24,85%;
  • Călărași – 26,17%;
  • Constanța – 26,5%;
  • Tulcea – 26,89%.

Rezultatele parțiale publicat în data de 25 noimebrie 2024 au arătat că singurul județ câștigat de PNL a fost Giurgiu – Nicolae Ciucă a obținut 26,54% din voturi.

Nicolae Ciucă

Elena Lasconi a câștigat Capitala

Candidata USR, Elena Lasconi – potrivit primelor rezultate parțiale publicate de Biroul Electoral Central în data de 24 noiembrie 2024, a câștigat Capitala – 25,59%.

Dar Elena Lasconi conducea și în mai multe județe ale țării.

  • Cluj – 30,39%;
  • Timiș – 28,4%;
  • Brașov – 26,41%;
  • Iași – 26,43%.

Elena Lasconi

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu a câștigat în:

  • Botoșani – 27,7%;
  • Bacău – 24,86%;
  • Vaslui – 30,36%;
  • Vrancea – 25,88%;
  • Galați – 26,88%;
  • Buzău – 40,49%;
  • Brăila – 27,57%;
  • Ialomița -27,59%;
  • Dâmbovița – 27,6%;
  • Vâlcea – 26,01%;
  • Gorj – 26,19%;
  • Caraș-Severin – 26,87%;
  • Mehedinți – 35,79%;
  • Dolj – 30,4%;
  • Olt – 38,94%;
  • Teleorman – 38,47%.

Marcel Ciolacu

Potrivit primelor rezultate parțiale, candidatul Kelemen Hunor (UDMR) câștiga în 5 județe ale României: Bihor – 18,12%; Sălaj – 19,9%; Mureș – 30,61%; Harghita – 82,66% și Covasna – 68,4%.

„Epopeea cu final neașteptat” a alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2024 era abia la început.

25 noiembrie 2024, rezultate FINALE. Georgescu și Lasconi, câștigătorii-surpriză. Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de președinte PSD

În după-amiaza zilei de 25 noiembrie 2024, Biroul Electoral Central a publicat și rezultatele finale ale turului întâi al alegerilor prezidențiale. Toate voturile fuseseră numărate, iar tabloul general a confirmat surpriza uriașă.

După centralizarea celor 20.059 de procese verbale (100%), la alegerile pentru preşedintele României, situaţia se prezenta astfel:

  • Călin Georgescu (independent) – 2.120.404 de voturi (22,94%)
  • Elena Lasconi (USR) – 1.772.503 de voturi (19,18%)
  • Marcel Ciolacu (PSD) – 1.769.761 voturi (19,15%)
  • George Simion (AUR) – 1.281.327 de voturi (13,86 %)
  • Nicolae Ciucă (PNL) – 811.952 de voturi (8,79%)
  • Mircea Geoană (independent) – 583.900 de voturi (6,32%)
  • Hunor Kelemen (UDMR) – 416.353 de voturi (4,5%)
  • Cristian Diaconescu (independent) – 286.842 de voturi (3,1%)
  • Cristian Terheş (PNCR) – 95.783 de voturi (1,04%)
  • Ana Birchall (independent) – 42.853 de voturi (0,46%)
  • Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 20.089 voturi (0,22%)
  • Sebastian Constantin Popescu – 14.683 de voturi (0,16%)
  • Alexandra Păcuraru (Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională) – 14.502 voturi (0,16%)
  • Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale) – 11.246 voturi (0,12%).

După ce s-a clasat pe locul al treilea în urma primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate în data de 24 noimebrie 2024, Marcel Ciolacu – primul președinte social-democrat care nu a intrat în turul al doilea al scrutinului prezidențial, în ultimii 35 de ani – și-a anunțat, în data de 25 noiembrie, demisia din funcția de președinte al PSD, oar președinte interimar a devenit Victor Negrescu.

„O să rămân cu colegii mei până la alegerile de duminică. Astăzi la ora 17:00 am convocat un Consiliul Politic Național. După aceea, vom comunica decizia pe care o vom lua. Sunt ferm deschis că în perioada următoare o să venim și cu un calendar de alegeri în interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul PSD, nu voi candida pentru nicio funcție”, spunea premierul Marcel Ciolacu la momentul respectiv.

25 noiembrie 2024. Iohannis anunță că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu pe rețelele sociale

În contextul controverselot legate de ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu, președintele Klaus Iohannis a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea acestuia pe rețelele sociale.

„Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele de socializare, care să ridice suspiciuni”, a transmis Administrația Prezidențială.

Marius Lulea (AUR), într-un interviu acordat HotNews, reclamase că Georgescu ar fi folosit boții utilizați inițial de către Diana Șoșoacă, până când acesteia i s-a interzis să candideze.

„A existat în ultima săptămână o acțiune online făcută în mod organizat prin care s-a încercat manipularea opiniei publice prin intermediul unor conturi false (…) S-au folosit boți și troli. Noi am constatat încă din 2022, din partea a doua a anului, că sunt folosiți și la Diana Șoșoacă. Generarea acestor boți se face automat pe baza unor softuri și echipamente performante și în momentul în care Șoșoacă a fost retrasă de pe scena politică boții au fost mutați pe Călin Georgescu”, declara Lulea.

25 noiembrie 2024. Presa internațională: „Șoc în România”

Rezultatele surprinzătoare înregistrat în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din România nu puteau trece neobservate în presa internațională.

The Guardian a titrat: „Șoc în România. Călin Georgescu, un critic de extremă dreaptă al NATO, conduce în alegerile prezidențiale”.

„Un populist de extremă dreapta puțin cunoscut a preluat conducerea în alegerile prezidențiale din România, potrivit datelor electorale, și se va confrunta probabil cu premierul de stânga Marcel Ciolacu în turul doi, peste două săptămâni, un rezultat care a zguduit peisajul politic al țării”, au mai notat jurnaliștii de la The Guardian.

Potrivit jurnaliștilor britanici, Georgescu, care nu aveaun partid propriu și a făcut campanie electorală, în mare parte, pe platforma de socializare TikTok, a fost cea mai mare surpriză a alegerilor din România. „Un candidat de extremă dreapta, pro-rus, a preluat un avans surprinzător în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, rezultatele preliminare plasându-l pe rivalul său pro-european pe un loc secund”, a scris BBC.

În același timp, AP a subliniat că Georgescu nu era foarte cunoscut înainte de alegeri, dar a răsturnat toate sondajele. „Georgescu, 62 de ani, a candidat independent și nu era foarte cunoscut. El a depășit majoritatea sondajelor locale, provocând o undă de șoc în mediul politic românesc pe măsură ce a urcat în sondaje”, au scris jurnaliștii de la AP.

Agenția rusă TASS a notat, în aceeași zi  – 25 noiembrie 2024 – că independentul Călin Georgescu se află pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidențiale din România și l-a descris drept un „personaj rezervat cu privire la aderarea României la NATO”, un candidat care a insistat „cu prudență” pentru normalizarea relațiilor cu Federația Rusă.

La alegerile prezidențiale din 2024 au participat, inițial, 14 candidați: Ana Birchall (independentă), Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), Cristian Diaconescu (independent), Mircea Geoană (independent), Călin Georgescu (independent), Kelemen Hunor (UDMR), Elena Lasconi (USR), Ludovic Orban (Alianța Forțelor de Dreapta), Alexandra Păcuraru (ADN), Sebastian Popescu (PNR), Silviu Predoiu (PLAN), George Simion (AUR) și Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român). Ulterior, în timpul unei dezbateri electorale de la Digi 24, Ludovic Orban a anunțat că se retrage din cursa electorală și o susține pe Elena Lasconi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
08:59
Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
20:52
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri
JUSTIȚIE Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui
20:45
Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui
ULTIMA ORĂ Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate
20:29
Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Insistă că ajutoarele sunt clasificate
ULTIMA ORĂ Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
20:13
Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
ANALIZA de 10 Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
10:00
Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
SPORT Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
09:51
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
CONTROVERSĂ Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
09:25
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”