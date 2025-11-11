Prima pagină » Actualitate » Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”

Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 16:26, Actualitate
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, invalidează "invitația" la Casa Albă către Nicușor: "E o aberație. N-a fost o invitație formală"

Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, a comentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, invitația la Washington pe care președintele Nicușor Dan a primit-o din partea Casei Albe, pentru o întâlnire cu Donald Trump. Predoiu a precizat că nu este vorba despre „o invitație formală”, ci de „o amabilitate diplomatică”. 

Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, a precizat că invitația primită de președintele Nicușor Dan la Casa Albă nu are un caracter oficial, ci este doar un act diplomatic. Acesta a calificat presupusa invitație a fi drept „o aberație”.

„S-a făcut anunțul ăsta științifico-fantastic „Președintele României a fost invitat în SUA de Trump”. Așa s-a spus. N-am motive să îndoiesc de afirmațiile lui Cristian Diaconescu.
Au spus așa: „Am fost invitați și am hotărât să mergem când suntem pregătiți” Eu vreau să văd cum a arătat invitația. Veniți când sunteți pregătiți, „treceți pe la noi când aveți timp”. E o aberație”, a transmis Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu: „E clar că n-a fost invitație informație formală”

„E clar că n-a fost invitație informație formală. Noi confundăm o amabilitate diplomatică uzuală în lumea asta. Noi definim o amabilitate diplomatică drept  invitație oficială. Nu. O invitație oficială sună altfel”, a afirmat Silviu Predoiu.

Ce a declarat consilierul prezidențial al lui Nicușor despre data vizitei la Casa Albă

Cristian Diaconescu, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan pe securitate națională, a declarat în luna iulie, că nu a fost stabilită o dată exactă pentru ceea ce oficialul a numit „invitația formală” la Casa Albă.

„Depinde de rapiditatea cu care se stabilește agenda vizitei și nivelul de acces, ținând cont că discutăm de o putere globală (…) Dacă se poate stabili rapid agenda, președintele Trump va fi foarte interesat de un asemenea dialog”, a spus Cristian Diaconescu.

