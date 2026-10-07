Luca Niculescu începe joi primele negocieri cu partidele politice. Programul consultărilor cu PSD, PNL și UDMR

Luca Niculescu începe consultările cu partidele politice. Mâine, premierul desemnat de Nicușor Dan va avea discuții cu PSD, PNL și UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile formațiunilor.

Premierul desemnat are joi primele negocieri cu partidele politice

Potrivit comunicatului emis, premierul desemnat va merge la sediul PSD la ora 11:00, urmând să se prezinte la sediul PNL la ora 13:00, iar, în final, va merge la biroul partidului condus de Kelem Hunor, la ora 15:30.

ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

ora 13:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

ora 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, după 153 de zile de criză politică

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.

”Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.

Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a declarat Luca Niculescu, după ce a fost desemnat de Nicușor Dan