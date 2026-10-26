Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate în politică, Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării Naționale, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de arhivă în care apare alături de Nicușor Dan, înainte ca partidul să îl trădeze pe actualul președinte. Înainte de a intra în politică, Moșteanu a lucrat ca manager al unui club de biliard din Regie, activitate în contextul căreia și-a întrerupt studiile la Politehnică.
Moșteanu spune că, după un an în administrație, a înțeles că implicarea în politică este singura cale prin care ar putea schimba ceva, moment în care a ales să se alăture USR-ului. Nostalgic, fostul ministru al Apărării a a publicat fotografii în care apare inclusiv alături de președintele Nicușor Dan.
În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.
Ziariștii de la Libertatea au publicat joi un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.Pentru a ocupa astfel de demnităţi, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Aşa că, a scris că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută din CV. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student.
Pe site-ul companiei TAROM, a fost postat un CV în care scria că, pe vremea când era angajat la Ministerul Transporturilor, era absolvent al Universităţii Athenaeum, urmată între 1996-2000.
În mai 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în respectivul minister (decizia de numire nr. 199 din 31 mai 2016), funcție din care a fost eliberat la cerere în octombrie 2016.Ministrul demisionar a deținut și funcția de membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA. Numirile acestea au fost făcute cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție ale noilor membri în conducerea acestor societăți.
În iunie 2016, Legea 111/2016, pentru aprobarea și modificare OUG 109/2011, legislaţia renunța la această condiție a diplomei universitare. Membrii în CA numiți de autoritatea tutelară trebuiau să aibă doar „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome”. Moșteanu s-a aflat, așadar, în ilegalitate, doar din 25 februarie 2016, când a fost numit în CA al TAROM, până în 1 iunie 2016, când a fost publicată Legea 111/2016 în Monitorul Oficial. Trei luni, așadar. Pentru care a încasat indemnizație, conform declarațiilor de avere, mai scriu cei de la Libertatea.
Iar Moşteanu a obţinut acest lucru în baza CV-ului din care reieşea că ar fi absolvit Universitatea Atheneum.Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, Moșteanu susține că a deținut funcția de „Executive Manager la Texas Express”. Este vorba despre Clubul Texas Express, club de bowling, biliard și snooker, din complexul studențesc Regie.