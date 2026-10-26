Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate în politică, Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării Naționale, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de arhivă în care apare alături de Nicușor Dan, înainte ca partidul să îl trădeze pe actualul președinte. Înainte de a intra în politică, Moșteanu a lucrat ca manager al unui club de biliard din Regie, activitate în contextul căreia și-a întrerupt studiile la Politehnică.

Moșteanu spune că, după un an în administrație, a înțeles că implicarea în politică este singura cale prin care ar putea schimba ceva, moment în care a ales să se alăture USR-ului. Nostalgic, fostul ministru al Apărării a a publicat fotografii în care apare inclusiv alături de președintele Nicușor Dan.

Moșteanu a publicat fotografii alături de Nicușor Dan

USR ”Azi se împlinesc 10 ani de când am făcut pasul spre politică. După aproape un an în administrație am înțeles atunci că singura cale să poți schimba ceva e să te implici politic și m-am alăturat-ului alături de mai mulți colegi din guvernul Cioloș.

Au fost 10 ani de istorie contemporană în care am reușit să învățăm multe, am reușit să arătăm oamenilor că se poate face și altfel de politică, cu cinste și respect pentru funcția publică, cu grijă pentru banul public, cu curaj împotriva nedreptăților, cu decizii corecte pentru binele comun.

10 ani in care am învațat să am răbdare. În care am înțeles bine cum funcționează caracatița securistoidă care ține România pe loc, caracatiță care știe că noi suntem cel mai mare inamic al ei, nu AUR sau alți băieți simpatici cu diverse sfori prin care sunt controlați mai discret sau mai pe față”, a scris Moșteanu.

Moșteanu i-a sfătuit pe cei care vor schimbare să se implice politic și le-a mulțumit colegilor din USR și familiei pentru susținere pe care i-au oferit-o în cei 10 ani. ”Știu că mulți dintre voi ați fi vrut mai mult de la noi, dar suntem încă prea puțini pentru a câștiga lupta cu acest sistem ticălos. Așa că fac și un apel către toți cei care vor schimbare – implicați-vă politic! Alegeți un partid, faceți unul nou dacă nu vă place ce e pe piață, dar implicați-vă! Cei care nu vreți să activați politic, asumați-vă susținerea unui partid, deschis, cu cruaj, pe față. Nu mai așteptați partidul perfect sau liderul perfect pentru că s-ar putea să așteptați până va fi prea târziu!

Mulțumesc colegilor din USR pentru tot drumul ăsta. Mulțumesc românilor care au avut încredere în noi la fiecare rând de alegeri. Mulțumesc familiei care mi-a înțeles și mi-a tolerat dedicarea și energia pusă în slujba țării”, a scris Moșteanu.