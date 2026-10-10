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Luca Niculescu vine cu noi detalii despre programul de guvernare. Care sunt cele mai importante măsuri vizate

Ruxandra Radulescu
Luca Niculescu vine cu noi detalii despre programul de guvernare. Care sunt cele mai importante măsuri vizate
Foto: Facebook/Luca Niculescu
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Luca Niculescu, premierul desemnat, a anunţat, sâmbătă 10 octombrie, într-o postare pe Facebook, principalele obiective din programul de guvernare. Niculescu se focusează pe creșterea veniturilor pentru anumite categorii de pensionari, dar și adoptarea controversatei legi salarizării, jalon important din PNRR, care a generat proteste din partea sindicatelor.

A patra desemnare a lui Nicușor Dan pentru formarea Guvernului, Luca Niculescu a precizat că prioritățile din programul de guvernare vizează relansarea economică și susținerea cetățenilor, afectați de creșterea inflației.

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„Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare şi susţinerea celor care au fost cel mai mult afectaţi de creşterea preţurilor şi de ajustarea fiscal-bugetară”, a anunţat premierul desemnat, potrivit postării.

„Creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici”

Creșterea veniturilor pentru vârstnicii cu pensii mici este un alt obiectiv al programului propus de Niculescu.

„Ne propunem să identificăm soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflaţiei şi ale costului vieţii. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoţit de măsuri de solidaritate şi sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”, a afirmat Luca Niculescu.

„Vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare”

Premierul desemnat dorește reluarea dialogului pentru adoptarea noii legi a salarizării, un jalon din PNRR cu o miză de 770 de milioane pentru România. Amintim că noua grila a salarizării unitare, coordonată de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a generat o mulțime de nemulțumiri și proteste din partea liderilor sindicali.

„În ceea ce privește salarizarea, vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, astfel încât să construim un sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare”, a mai adăugat Luca Niculescu.

Premierul desemnat promite un dialog cu sindicatele

Acesta promite negocieri cu sindicatele, dar și cu liderii politici, pentru adoptarea legii salarizării până la termenul limită de 31 octombrie, astfel încât să fie pusă în aplicare la 1 decembrie, anul acesta.

„Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât și responsabilitatea de a continua reducerea deficitului și de a asigura stabilitatea financiară a țării”, a menționat Niculescu.

Luca Niculescu depune joi programul de guvernare

Luca Niculescu a anunțat vineri seara la Digi24 că va depune joi programul de guvernare și că intenționează să ocupe funcția de șef de Excutivului până în 2028, anul când ar urmă să aibă loc următoarele alegeri parlamentare. Acesta a subliniat că nu are de gând să renunțe la mandatul de premier desemnat.

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