Ursula von der Leyen, primul mesaj de la București. Șefa Comisiei Europene promite sprijin din partea UE pentru România în contextul incursiunilor cu drone în Marea Neagră

Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj pe X la scurt timp după ce a fost primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ea susține că se află la Bucuresți pentru a oferi țării nostre solidaritatea și sprijinul Europei în contextul în care atacurile și incursiunile cu drone sunt tot mai dese în largul Mării Negre. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit astăzi la București, în cea de-a doua vizită oficială de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan.

„Tocmai am sosit la București pentru a oferi solidaritatea și sprijinul Europei pentru România. Amenințările, atacurile și incursiunile sunt în creștere în largul coastelor Mării Negre. Dar România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit.”, a scris șefa Comisiei Europene pe X.

Discuțiile pe care Ursula von den Leyen le are cu Nicușor Dan vizează protejarea infrastructurii maritime, investițiile europene în apărare și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vizita face parte din turneul președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre. Marți, 10 noiembrie, aceasta merge în Bulgaria, unde va discuta cu premierul Rumen Radev la Varna și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov“.

Mesajul Ursulei Von der Leyen înainte de vizita în România

Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută, susține Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, înaintea vizitei pe care o face în România și Bulgaria.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate. În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a transmis, luni, pe X, Ursula Von der Leyen.

Ea spune că înaintea vizitei a avut o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută”, adaugă președinta CE.

Ea susține că a reiterat sprijinul său pentru apelul lui Zelenski la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. „De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”.

Ursula von der Leyen va fi primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, luni, la ora 15:30. Cei doi vor avea o întrevedere tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale și de declarații de presă comune.

Președinta Comisiei Europene se va întâlni apoi și cu premierul Luca Niculescu.

Ursula von der Leyen va merge marți în Bulgaria, iar miercuri va participa, în Turcia, la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31).