Primăriile care doresc să fuzioneze voluntar cu localitățile învecinate au la dispoziție până la 1 martie 2027 pentru a iniția procedurile. Guvernul pregătește în paralel o ordonanță de urgență care va stabili facilitățile fiscale și programul de investiții pentru administrațiile care aleg această variantă, a anunțat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

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Oficialul a declarat marți, la Antena 3 CNN, că proiectul de ordonanță va intra în transparență decizională în această săptămână. Autoritățile vor ca, la începutul anului viitor, consiliile locale să adopte hotărârile necesare pentru organizarea referendumurilor prin care cetățenii vor decide dacă sunt de acord cu unirea localităților.

„La începutul anului viitor vrem să avem HCL-urile (n.r. Hotărârile de Consiliu Local) de inițiere a referendumurilor, ca să putem începe această procedură și să vedem cine vrea și cine nu vrea”, a explicat ministrul.

Reduceri de până la 50% la impozitele pe clădiri și terenuri

Potrivit lui Alexandru Stoica, ordonanța va include facilități fiscale pentru locuitorii comunităților care acceptă comasarea voluntară. Printre acestea se numără reduceri de 50% la impozitele pentru clădiri și terenuri intravilane, pe o perioadă de cinci ani.

Guvernul pregătește și un program de investiții pentru administrațiile locale care aleg să se unească. Acesta ar urma să finanțeze proiecte de infrastructură și servicii publice, astfel încât localitățile să poată beneficia de condiții mai bune după reorganizare.

Ministrul a precizat că există deja câteva zeci de primari interesați de această variantă, însă aceștia așteaptă să cunoască exact facilitățile pe care le pot prezenta locuitorilor înainte de organizarea referendumurilor.

Ce se întâmplă după 1 martie 2027

Reforma administrativă ar urma să aibă două etape. Prima presupune comasarea voluntară, până la 1 martie 2027. Ulterior, Guvernul pregătește o a doua etapă, care ar putea include reorganizarea prin asumarea răspunderii.

„Prima etapă, cea a comasării voluntare, este până la 1 martie. A doua etapă este cea prin asumare, care presupune discuții mult mai largi”, a declarat Alexandru Stoica.

Ministrul a precizat că responsabilitatea sa vizează, în această etapă, comasarea voluntară și că eventualele schimbări la nivelul județelor sau al altor structuri administrative necesită analize suplimentare.

În discuțiile privind reforma sunt vizate în special cele 429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, dar și alte localități pot opta pentru comasare voluntară. Potrivit calendarului prezentat de autorități, noua organizare administrativă ar urma să se aplice începând cu anul 2028.