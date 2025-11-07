Marcel Ciolacu, înaintea congresului PSD: „USR trebuie să plece din această coaliție”

Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție”. Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt:

”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.”

Aseară a avut loc Consiliul Național Politic al PSD pentru schimbarea statutului partidului din „progresist” și stabilirea noii echipe a șefului PSD, Sorin Grindeanu. Întrebat cum i se pare noua „reformă” a partidului, fostul premier spune:

„Excelentă! Ați văzut ce echipă tânără are domnul Grindeanu? Cred că e cel mai în vârstă din toată echipa!”

Social democrați din toată țara, peste 3500 de delegați, participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00, urmând să-și aleagă conducerea oficială, adică pe unicul candidat Sorin Grindeanu în funcția de președinte, care și-a stabilit deja și o echipă, respectiv cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

