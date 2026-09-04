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Amintiri din studenție cu premierul Republicii Moldova. Vasile Tofan a încercat să vândă țigări în Olanda și a fost prins de polițiști

Amintiri din studenție cu premierul Republicii Moldova. Vasile Tofan a încercat să vândă țigări în Olanda și a fost prins de polițiști
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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a relatat vineri, în cadrul unui eveniment organizat de Serviciul Vamal cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la înființarea sa, un episod din perioada studenției sale în Olanda. Premierul  a spus că, având atunci foarte puțini bani, a încercat să obțină un venit suplimentar prin transportarea ilegală a unor țigări.

La două zile după incident, a fost contactat de autoritățile vamale și supus unei scurte verificări. În urma cercetărilor, inspectorii au ajuns la concluzia că nu aveau de-a face cu un contrabandist, ci cu un student aflat într-o situație financiară dificilă.

Poliția olandeză a venit să îi verifice camera de cămin

Vasile Tofan a povestit că, pe vremea când era student în Olanda și se confrunta cu dificultăți financiare, a încercat să câștige bani din vânzarea unor țigări. La două zile după ce a publicat un anunț pe un site, autoritățile olandeze au venit la locuința sa pentru verificări.

În urma discuțiilor și a controlului, polițiștii și-au dat seama că nu aveau de-a face cu un contrabandist, ci cu „un student sărac” care încerca să obțină un venit suplimentar. Acesta locuia într-un cămin, fără subsol, care încerca să vândă țigări din Moldova cumpărate ieftin, la preț de 10 euro.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. (…) M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal.

Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunţul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înţeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat şi el să câştige 10 euro şi m-au lăsat să plec”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul Moldovei spune că a învățat din această experiență din studenție

Premierul a explicat că experiența trăită în Olanda i-a influențat modul în care privește activitatea instituțiilor publice. El a apreciat faptul că autoritățile au tratat situația cu fermitate, dar și cu înțelegere, fără să insiste asupra sancționării unei abateri minore.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că serviciile de control ar trebui să își concentreze resursele asupra cazurilor cu risc ridicat și a abuzurilor serioase, iar în situațiile mai puțin grave să adopte o atitudine mai tolerantă.

„Experienţa asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături. (…) Pentru mine e un învăţământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii.

Acolo unde sunt mici greşeli – să fii mai tolerant. Şi cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari şi unde abuzurile sunt mai mari”, a relatat prim-ministrul Moldovei.

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Premierul spune că a refuzat să ceară favoruri pentru TIR-urile blocate la frontieră

Vasile Tofan a relatat că, în perioada în care lucra pentru un producător de vinuri, mai multe TIR-uri ale companiei au rămas blocate la frontieră, ceea ce punea în pericol contractele cu mari retaileri din România. Deși a reușit să obțină numărul de telefon al șefului de atunci al Serviciului Vamal, Igor Talmazan, premierul spune că a ales să nu intervină și să nu solicite un tratament preferențial.

„Ţineţi minte perioada asta când erau TIR-uri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între şoferi, erau oameni aduşi la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat. (…) Lucram pentru un vinificator atunci şi aveam câteva TIR-uri blocate şi ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentaţia să sun pe cineva şi chiar am obţinut telefonul domnului Talmazan de atunci (Igor Talmazan, fost şef al serviciului vamal al R. Moldova – n.r.). Nu-l cunoşteam. Ştiţi, şi m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuşi, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situaţia s-a rezolvat”, a povestit Vasile Tofan.

Ce știm despre Vasile Tofan, actualul premier al Republicii Moldova

Vasile Tofan studiase la Erasmus University Rotterdam și la Harvard Business School. Vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa.

Înainte de a prelua funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan a activat în domeniul investițiilor, antreprenoriatului și consultanței. Timp de aproximativ 15 ani a lucrat în cadrul Horizon Capital, unde a ajuns senior partner și membru al Comitetului de Investiții. În această perioadă, a coordonat investiții în companii precum Purcari Wineries, Glass Container Company și maib.

Tofan a făcut parte și din Consiliul de Supraveghere al maib, dar a renunțat la această funcție după intrarea în sectorul public. De asemenea, a fost implicat în structurile de conducere ale AmCham Moldova, Startup Moldova și Media Alternativa.

Anterior, Vasile Tofan a lucrat în consultanță la Monitor Group și în domeniul dezvoltării corporative la Philips, în Amsterdam. În perioada în care urma un program MBA la Harvard Business School, a fondat compania Ovuline, devenită ulterior Ovia Health și achiziționată de Labcorp.

Numele lui Vasile Tofan fusese vehiculat pentru funcția de premier și în 2025, însă la acel moment acesta a refuzat propunerea, explicând că avea nevoie de timp pentru a-și pune în ordine activitatea profesională. În prezent, Vasile Tofan este prim-ministrul Republicii Moldova.

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