Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”

Ruxandra Radulescu
16 dec. 2025, 10:32, Știri politice
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a lansat un atac dur la adresa actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR) după ce a declarat că o creștere forțată a salariului minim ar îngenunchea firmele mici și mijlocii.

Marius Budăi i-a transmis lui Miruță că statul este obligat de lege să crească salariul minim și arată că inclusiv premierul Ilie Bolojan ar încălca legea.

„În general încerc să evit conflictul cu așa-zișii parteneri de guvernare. Dar nu pot lăsa nesancționate inepțiile ministrului USR al Economiei despre majorarea salariul minim!

Domnule ministru Miruță, aveți habar despre ce vorbiți? De ce vă pronunțați pe subiecte pe care nu le stăpâniți? Cum puteți afirma că salariul minim este majorat din pix?! Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni?!

Ați auzit de Legea 283/2024 care a transpus în legislația românească Directiva europeană privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană?

Puneți mâna și citiți legea înainte de a ieși la televizor să-i mințiți pe cetățenii români!

Salariul minim nu este majorat din pix! Tocmai asta este problema, pe care o ignorați și dumneavoastră și domnul prim-ministru Bolojan! Decizia de a îngheța salariul minim nu mai este nici în pixul USR, nici în pixul domnului prim-ministru!

Există o lege, pe care trebuie să o respectați! Există un mecanism legal instituit pentru majorarea salariului minim, pe baza indicatorilor economici, nu după bunul plac!

Ați provocat creșterea inflației prin majorarea TVA și tocmai din acest motiv legea vă obligă să creșteți salariul minim!
Vă dați mari apărători ai statului de drept, dar ignorați cu seninătate obligațiile legale, naționale și europene, privind majorarea salariului minim! Terminați cu demagogia! Citiți legea și respectați-o, dacă ziceți că apărați statul de drept!”, a conchis Marius Budăi.

FOTO: Mediafax

Cele mai noi