Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor

Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va face luni un tur de forță la principalele instituții din România. Acesta urmează să îi întâlnească atât pe Nicușor Dan, cât și pe Ilie Bolojan.

Prima oprire va avea loc la Palatul Cotroceni. Mathias Cormann va ajunge acolo la ora 09.00 și va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

De aici, secretarul general al OCDE va merge la Palatul Victoria. Ilie Bolojan îl va întâmpina la 10.00 și vor avea mai întâi o întâlnire bilaterală. O jumătate de oră mai târziu, cei doi vor participa la Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.

La finalul discuțiilor, la 11.15, Ilie Bolojan și Mathias Cormann vor susține declarații comune.

Ilie Bolojan, vizitat și de FMI

Venirea lui Mathias Cormann în România precedă o altă vizită importantă pe care a primit-o premierul Ilie Bolojan, cea a FMI. Delegația a fost prezentă vineri la Palatul Victoria, acolo unde a discutat cu prim-ministrul României despre economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice.

„Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului.

Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

