Prima pagină » Știri politice » Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor

Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor

Alexandru Tudor
15 sept. 2025, 07:30, Știri politice
Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor

Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va face luni un tur de forță la principalele instituții din România. Acesta urmează să îi întâlnească atât pe Nicușor Dan, cât și pe Ilie Bolojan.

Prima oprire va avea loc la Palatul Cotroceni. Mathias Cormann va ajunge acolo la ora 09.00 și va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

De aici, secretarul general al OCDE va merge la Palatul Victoria. Ilie Bolojan îl va întâmpina la 10.00 și vor avea mai întâi o întâlnire bilaterală. O jumătate de oră mai târziu, cei doi vor participa la Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.

La finalul discuțiilor, la 11.15, Ilie Bolojan și Mathias Cormann vor susține declarații comune.

Ilie Bolojan, vizitat și de FMI

Venirea lui Mathias Cormann în România precedă o altă vizită importantă pe care a primit-o premierul Ilie Bolojan, cea a FMI. Delegația a fost prezentă vineri la Palatul Victoria, acolo unde a discutat cu prim-ministrul României despre economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice.

Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului.

Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ambasadorul Rusiei, convocat, DIN NOU, la MAE. De data asta din cauza dronei. Țoiu: Vrem să comunicăm foarte clar protestul

MApN răspunde întrebării de pe buzele tuturor: De ce nu a fost doborâtă drona RUSEASCĂ de avioanele F-16?

Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

Citește și

POLITICĂ Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
07:45
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
POLITICĂ Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
22:46
Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
ACTUALITATE SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția
19:32
SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția
POLITICĂ Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
15:45
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
ACTUALITATE Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
13:25
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
ACTUALITATE RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
13:14
RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Top 5 mâncăruri românești „grele” pentru sănătate. Românii le consumă cu plăcere
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi vine să cred! Ai venit să cânți în cadrul emisiunii mele, erai plin de emoții, un om blând și cu un caracter frumos..Off"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Ce reacție a avut sora lui Kim Jong Un față de exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud
EXCLUSIV Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor
08:00
Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor
SPORT Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Adio, play-off!”
07:31
Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Adio, play-off!”
ACTUALITATE 15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21
07:15
15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21
ULTIMA ORĂ SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră
07:14
SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră
EXCLUSIV Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
07:00
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă
07:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă