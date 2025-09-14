Prima pagină » Știri politice » Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

Alexandru Tudor
14 sept. 2025, 15:45, Știri politice
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

Astfel de acțiuni ale Rusiei sunt inacceptabile și nesăbuite”, este mesajul transmis de Oana Țoiu, ministrul de Externe, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian românesc. Șefa diplomației românești a mai adăugat că „românii nu au fost niciodată în pericol”.

România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea. Suntem în contact constant cu partenerii și aliații noștri din UE și NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv aceasta din urmă.

Trebuie să creștem efectiv costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni și a întregului spectru de măsuri din cadrul operațiunii NATO «Eastern Sentry»”, a mai transmis Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a adăugat că va invoca acțiunile Rusiei la Adunarea Generală a ONU, „îndemnând la o respectare internațională strictă a sancțiunilor”.

„Avioanele s-au ridicat și au văzut-o”

Reamintim că o dronă rusească a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian românesc, în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană de la Dunărea. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale, iar persoane din zonă au fost avertizate printr-un mesaj RO-Alert.

Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești. La scurt timp au decolat și două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Mihail Kogălniceanu.

Drona nu a fost, însă, doborâtă.

Nu a fost doborâtă, nu! Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape să o dea jos. Drona, zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina”, a spus Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, sâmbătă seară, la Antena 3.

De asemenea, și Polonia a ridicat avioane de luptă, sâmbătă, din cauza unor drone rusești. Mai mult, polonezii au închis temporar aeroportul din Lublin. Acțiunile autorităților din Polonia vin la trei zile după ce au doborât peste 20 de drone rusești care au intrat în spațiul său aerian.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”

Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”

Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige

Citește și

ACTUALITATE Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
13:25
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
ACTUALITATE RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
13:14
RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
POLITICĂ Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați
11:51
Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați
EXCLUSIV Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”
07:30
Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”
POLITICĂ Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
22:23
Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
21:05
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Evz.ro
Creșterea punctului de pensie, amânată. Impactul pentru milioane de români
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi vine să cred! Ai venit să cânți în cadrul emisiunii mele, erai plin de emoții, un om blând și cu un caracter frumos..Off"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cât de dureroasă este înțepătura unui ornitorinc?