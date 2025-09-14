Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

„Astfel de acțiuni ale Rusiei sunt inacceptabile și nesăbuite”, este mesajul transmis de Oana Țoiu, ministrul de Externe, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian românesc. Șefa diplomației românești a mai adăugat că „românii nu au fost niciodată în pericol”.

„România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea. Suntem în contact constant cu partenerii și aliații noștri din UE și NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv aceasta din urmă.

Trebuie să creștem efectiv costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni și a întregului spectru de măsuri din cadrul operațiunii NATO «Eastern Sentry»”, a mai transmis Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a adăugat că va invoca acțiunile Rusiei la Adunarea Generală a ONU, „îndemnând la o respectare internațională strictă a sancțiunilor”.

„Avioanele s-au ridicat și au văzut-o”

Reamintim că o dronă rusească a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian românesc, în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană de la Dunărea. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale, iar persoane din zonă au fost avertizate printr-un mesaj RO-Alert.

Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești. La scurt timp au decolat și două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Mihail Kogălniceanu.

Drona nu a fost, însă, doborâtă.

„Nu a fost doborâtă, nu! Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape să o dea jos. Drona, zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina”, a spus Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, sâmbătă seară, la Antena 3.

De asemenea, și Polonia a ridicat avioane de luptă, sâmbătă, din cauza unor drone rusești. Mai mult, polonezii au închis temporar aeroportul din Lublin. Acțiunile autorităților din Polonia vin la trei zile după ce au doborât peste 20 de drone rusești care au intrat în spațiul său aerian.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”

Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”

Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige