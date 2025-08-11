Prima pagină » Știri politice » Medicii din ambulatoriu, apel crucial către Guvern. Ce reclamă peste 10.000 de cadre medicale: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI”

Medicii din ambulatoriu, apel crucial către Guvern. Ce reclamă peste 10.000 de cadre medicale: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI"

Bianca Dogaru
11 aug. 2025, 13:31, Știri politice
Cerere crucială venită din partea medicilor din ambulatoriu. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan, medicii solicită un calendar oficial și măsuri urgente de susținere. Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) avertizează că amânarea majorării valorii punctului per serviciu medical amenință supraviețuirea cabinetelor independente și calitatea actului medical. 

„Constatăm azi, cu mare dezamăgire, că promisiunile făcute nu şi-au găsit încă forma aplicabilă”

Potrivit Agerpres, peste 10.000 de medici specialiști din ambulatoriul clinic de specialitate prespital au reclamat faptul că promisiunea ministrului Sănătății de a crește valoarea punctului per serviciu medical de la 5 lei la 6.5 lei în august 2025 și la 8 lei în ianuarie 2026 nu a fost pusă în aplicare.

„Cei peste 10.000 de medici specialişti ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul ambulatoriului clinic de specialitate au urmărit cu încredere şi speranţă conferinţa de presă din data de 21.07.2025 în care ministrul Sănătăţii a anunţat creşterea valorii de punct per serviciu medical de la 1 august la 6,50 lei şi apoi la 8 lei în ianuarie 2026. În prezent, valoarea punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate este de 5 lei, nemodificată de peste un an şi cu mult sub realitatea financiară a anului 2025. (…)  

Constatăm azi, cu mare dezamăgire, că promisiunile făcute nu şi-au găsit încă forma aplicabilă şi că din programul de eficientizare a sistemului de sănătate a dispărut cu totul partea de finanţare a ambulatoriului clinic de specialitate pentru anul 2025. Amânarea implementării creşterii valorii punctului de la 1 august cu scopul de a întări sistemului medical prespital transmite un puternic semnal negativ atât în rândul medicilor, cât şi al pacienţilor români, beneficiari ai asigurărilor de sănătate, cu scăderea majoră a încrederii în clasa politică”, se arată în scrisoarea adresată premierului.

Acces redus la consultațiile gratuite

În aceeași scrisoare, organizația avertizează că, în condițiile actuale generate de inflație și taxe majorate, multe cabinete nu vor mai putea supraviețui în următoarele șase luni, riscând implicit să reducă accesul pacienților la consultații gratuite.

„Medicii din ambulatoriul clinic de specialitate contractori publici sunt cei ce au înţeles cel mai bine situaţia economico-socială a ţării de mai bine de 2 ani, lucrând zilnic fără predictibilitatea şi sustenabilitatea necesare, asigurând permanent, indiferent de condiţii, continuitatea actului medical, dedicaţi profesiei lor şi pacientului român, fiind însă constant ignoraţi în solicitărilor lor. 

Medicii din ambulatoriul de specialitate cu practică independentă nu sunt simple cifre de buget sunt cei ce au în mâinile lor sănătatea României şi care degrevează spitalele de 45 milioane de servicii şi consultaţii anual”, au mai punctat cadrele medicale.

Măsuri concrete pentru susținerea activității

Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă a cerut explicații privind amânarea măsurilor, organizarea dezbaterilor cu participarea decidenților și identificarea unor soluții fiscale care să susțină activitatea cabinetelor independente.

„Vă cerem cu fermitate coerenţă, echitate, predictibilitate onorarea declaraţiilor şi promisiunilor făcute în spaţiul public, atât profesioniştilor din sănătate, cât şi pacienţilor. Noi suntem aici permanent pentru a avea grijă de sănătatea românilor, aşa cum ne cere onoarea şi profesia. Avem nevoie însă de implicarea activă şi suportul dumneavoastră pentru a reuşi să menţinem activitatea de contractori publici ca să asigurăm în continuare aceleaşi servicii medicale de calitate, rapide şi gratuite populaţiei.”

