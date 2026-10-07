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Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus

Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
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Europarlamentara Diana Șoșoacă a ținut să posteze pe o rețea de socializare un mesaj de felicitare pentru Vladimir Putin care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Președintele rus a împlinit miercuri 74 de ani și a primit felicitări telefonice de la numeroși lideri străini, a relatat Kremlinul, potrivit Agerpres. Se așteaptă ca Putin să fie sunat și de președintele american Donald Trump, în timp ce președintele chinez Xi Jinping l-a felicitat încă de ieri pe omologul său rus.

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La mulți ani, Domnule Președinte! Vă doresc sănătate, putere și succes în toate eforturile dumneavoastră!”

De altfel, Diana Șoșoacă a postat de 8 Martie un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.

La multi ani minunați, domnișoarelor si doamnelor! Împărtășesc cu voi ce mi-a trimis azi-dimineață, Președintele Vladimir Putin! Sa fiți iubite si fericite”, este mesajul de pe pagina de Facebook a lui Șoșoacă.

Postarea este însoțită de o fotografie stilizată a lui Putin, care ține în mână un buchet de flori.

Șoșoacă s-a fotografiat de mai multe ori cu oficiali ruși. La sfârșitul anului trecut, ea a participat la un eveniment la Soci și s-a fotografiat alături de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și una dintre cele mai virulente voci antioccidentale. Tot anul trecut, Șoșoacă s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today.

Vladimir Putin s-a născut la Sankt Petersburg în 1952 și conduce Rusia din 31 decembrie 1999.

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