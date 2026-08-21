Mesajul lui Ciucu pentru noii șefi PNL de la sectoare

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, a transmis un mesaj pe Facebook noilor președinți ai filialelor PNL București, desemnați vineri 21 august, de liderul de partid Ilie Bolojan.

Potrivit lui Ciucu, prin numirea noilor șefi de filială ai PNL București, conducerea partidului vrea să „țină Bucureștiul departe de populism”.

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„Toți cei patru proaspăt pesedinți și președinte de filiale PNL au cariere profesionale excepționale și am mare încredere că împreună vom ține Bucureștiul departe de populism”, a transmis Ciprian Ciucu.

„PNL București trebuie să revină în topul preferințelor bucureștenilor”

Totodată, prim-vicepreședintele PNL este de părere că noii președinți ai filialelor vor reuși să restabilească încrederea bucureștenilor în Partidul Național Liberal.

„PNL București trebuie să fie o organizație deschisă și relevantă și să revină în topul preferințelor bucureștenilor. Mulțumesc Sanda Nicola, Dragoș Pîslaru, Oana Gheorghiu și Andrei Badiu pentru că ați acceptat preluarea conducerii interimare a filialelor PNL din Sectoarele 2, 3, 4 și respectiv 5. Ne așteaptă o muncă susținută pentru reconstruirea acestor filiale și pentru dezvolarea celor mai bune politici de guvernare locală pentru București în general și pentru sectoarele noastre în special”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Liberalii din tabăra Veștea, înlocuiți de Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu

Conducerea PNL a decis vineri noii șefi ai filialelor din București, lideri abia intrați în partid fiind instalați la conducerea sectoarelor.

Pîslaru și Gheorghiu îi înlocuiesc, în sectoarele 3 și 4, tocmai pe Andrei Baciu și Ionuț Stroe, doi dintre contestatarii lui Ilie Bolojan și membri ai grupării care l-a susținut pe Adrian Veștea.

La șefia PNL Sector 2 a fost instalată Sanda Nicola, fostă jurnalistă. La sectorul 5 a fost promovat Andrei Badiu, care este consilier general.

Schimbările vin însă în plin război juridic în PNL: foștii șefi ai organizațiilor au contestat în instanță demiterea lor, iar inclusiv hotărârile Congresului la care Gheorghiu și Pîslaru au fost aleși vicepreședinți au fost suspendate de Tribunalul București.