Prima pagină » Știri politice » Mesajul lui Ciucu pentru noii șefi PNL de la sectoare

Mesajul lui Ciucu pentru noii șefi PNL de la sectoare

Ruxandra Radulescu
Mesajul lui Ciucu pentru noii șefi PNL de la sectoare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, a transmis un mesaj pe Facebook noilor președinți ai filialelor PNL București, desemnați vineri 21 august, de liderul de partid Ilie Bolojan.

Potrivit lui Ciucu, prin numirea noilor șefi de filială ai PNL București, conducerea partidului vrea să „țină Bucureștiul departe de populism”.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Toți cei patru proaspăt pesedinți și președinte de filiale PNL au cariere profesionale excepționale și am mare încredere că împreună vom ține Bucureștiul departe de populism”, a transmis Ciprian Ciucu.

„PNL București trebuie să revină în topul preferințelor bucureștenilor”

Totodată, prim-vicepreședintele PNL este de părere că noii președinți ai filialelor vor reuși să restabilească încrederea bucureștenilor în Partidul Național Liberal.

„PNL București trebuie să fie o organizație deschisă și relevantă și să revină în topul preferințelor bucureștenilor.

Mulțumesc Sanda Nicola, Dragoș Pîslaru, Oana Gheorghiu și Andrei Badiu pentru că ați acceptat preluarea conducerii interimare a filialelor PNL din Sectoarele 2, 3, 4 și respectiv 5.

Ne așteaptă o muncă susținută pentru reconstruirea acestor filiale și pentru dezvolarea celor mai bune politici de guvernare locală pentru București în general și pentru sectoarele noastre în special”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Liberalii din tabăra Veștea, înlocuiți de Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu

Conducerea PNL a decis vineri noii șefi ai filialelor din București, lideri abia intrați în partid fiind instalați la conducerea sectoarelor.

Pîslaru și Gheorghiu îi înlocuiesc, în sectoarele 3 și 4, tocmai pe Andrei Baciu și Ionuț Stroe, doi dintre contestatarii lui Ilie Bolojan și membri ai grupării care l-a susținut pe Adrian Veștea.

La șefia PNL Sector 2 a fost instalată Sanda Nicola, fostă jurnalistă. La sectorul 5 a fost promovat Andrei Badiu, care este consilier general.

Schimbările vin însă în plin război juridic în PNL: foștii șefi ai organizațiilor au contestat în instanță demiterea lor, iar inclusiv hotărârile Congresului la care Gheorghiu și Pîslaru au fost aleși vicepreședinți au fost suspendate de Tribunalul București.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avertismentul lui Bolojan pentru Guvernul care va fi instalat în toamnă: 2027 va fi un an dificil. Peste 8 miliarde de euro din PNRR nu vor mai exista
15:27
Avertismentul lui Bolojan pentru Guvernul care va fi instalat în toamnă: 2027 va fi un an dificil. Peste 8 miliarde de euro din PNRR nu vor mai exista
CONTROVERSĂ Război total Guvern – sindicate pe noua variantă a legii salarizării. Bolojan: Solicitările sub nicio formă nu pot fi acoperite
14:44
Război total Guvern – sindicate pe noua variantă a legii salarizării. Bolojan: Solicitările sub nicio formă nu pot fi acoperite
ENERGIE Peter Magyar anunță încheierea crizei energetice și salvarea Centralei Paks de ziua națională a Ungariei
13:32
Peter Magyar anunță încheierea crizei energetice și salvarea Centralei Paks de ziua națională a Ungariei
ULTIMA ORĂ Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Andrei Badiu și Sanda Nicola, noi preşedinţi interimari la filialele PNL din București
13:20
Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Andrei Badiu și Sanda Nicola, noi preşedinţi interimari la filialele PNL din București
ULTIMA ORĂ EXCLUSIV | Bizara grabă în schimbarea șefului ONJN! SURSE | Dosarul Ciucu, unul dintre posibilele motive ale lui Bolojan
13:18
EXCLUSIV | Bizara grabă în schimbarea șefului ONJN! SURSE | Dosarul Ciucu, unul dintre posibilele motive ale lui Bolojan
REACȚIE CSM îl reclamă pe senatorul USR Cristian Ghinea la Inspecția Judiciară, după ultimul derapaj la adresa procurorilor. Ce a spus artizanul PNRR
12:45
CSM îl reclamă pe senatorul USR Cristian Ghinea la Inspecția Judiciară, după ultimul derapaj la adresa procurorilor. Ce a spus artizanul PNRR
Mediafax
Copil cu dizabilități, exclus de la piscina taberei de vară. Părinții au dat în judecată organizatorii și au câștigat
Digi24
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova, fără control uman
Cancan.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Adevarul
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Mediafax
Câți ani are cea mai bătrână femeie din lume? S-a născut înainte de tragedia de pe Titanic
Click
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total
Digi24
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu mașina care a „luat bătaie” de la Dacia Sandero. VIDEO
Descopera.ro
Zi neagră la NASA: O misiune a eșuat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulișor: – Tată, azi la școală băieții au scris înjurături pe tablă
Descopera.ro
Tratate și nunți regale: cum a încercat România Mare să își apere frontierele
SCANDAL După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor. Acuzații grave aduse lui Nea Mihai din Amzei, de patronul Mița Biciclista
15:14
După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor. Acuzații grave aduse lui Nea Mihai din Amzei, de patronul Mița Biciclista
NEWS ALERT Atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Temperaturi extreme în țara vecină, restricții de circulație
15:03
Atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Temperaturi extreme în țara vecină, restricții de circulație
REACȚIE Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici
14:57
Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici
EMOȚIONANT Un câine a fost salvat de pescari din mijlocul oceanului, după ce a înotat aproape o milă
14:32
Un câine a fost salvat de pescari din mijlocul oceanului, după ce a înotat aproape o milă
PREMIERĂ BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint. Cât va costa o singură piesă și de unde va putea fi cumpărată
14:31
BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint. Cât va costa o singură piesă și de unde va putea fi cumpărată
NEWS ALERT Nor uriaș de fum peste Timișoara. Oamenii sunt sfătuiți să stea în casă și să poarte măști
14:23
Nor uriaș de fum peste Timișoara. Oamenii sunt sfătuiți să stea în casă și să poarte măști

Cele mai noi

Trimite acest link pe