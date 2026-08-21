Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan s-au reunit într-o ședință a Biroului Politic Național, la orele prânzului. Potrivit informațiilor obținute pe surse, liberalii discută două dintre subiectele care au provocat tensiuni în ultimele zile: legea ANI și noua lege a salarizării.

UPDATE: La ședinta a ajuns și liderul PNL, Ilie Bolojan.

Legea ANI ajunge pe masa conducerii PNL

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Unul dintre principalele subiecte ale ședinței este legea ANI, după decizia Curții Constituționale privind mai multe prevederi introduse în actul normativ.

Legea salarizării, al doilea subiect important al ședinței liberalilor

Pe agenda conducerii PNL se află și legea salarizării bugetarilor, una dintre reformele asumate de România prin PNRR și un proiect asupra căruia presiunea este tot mai mare.

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