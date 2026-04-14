Vești bune pentru pensionarii care așteaptă an de an biletele de tratament. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale propune acordarea a peste 100.000 de bilete balneare în 2026, mai exact aproximativ 114.000, prin Casa Națională de Pensii Publice.

Proiectul a fost pus deja în dezbatere publică și vine cu promisiunea că programul continuă fără întreruperi, după aprobarea bugetului de stat.

„Pentru mulți pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate și ocazia de a-și recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul și starea de bine”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii.

Suma totală prevăzută în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2026, este de 410.000.000 lei.

Cum funcționează programul

Durata standard rămâne aceeași: 16 zile pentru o serie completă sau 12 zile efective de tratament.

De aceste bilete pot beneficia:

pensionarii

asigurații sistemului public de pensii

persoane care au drepturi speciale prin lege

În anumite condiții, și soțul sau soția unei persoane asigurate pot merge în stațiuni, dar cu plata integrală.

„Pot solicita bilete pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, precum și beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Bilete gratuite pentru cazuri speciale

O parte dintre bilete vor fi acordate fără costuri. Proiectul prevede că maximum 15% din total va merge către beneficiari ai unor legi cu caracter reparatoriu și către persoane afectate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Mai mult de 50.000 de bilete vor fi asigurate în bazele de tratament proprii ale Casei de Pensii, iar restul vor fi distribuite prin contracte cu alte unități balneare din țară.

Pentru întreg programul, statul a alocat un buget de 410 milioane de lei în proiectul asigurărilor sociale pentru 2026.

„Este important ca acest program să fie din nou accesibil și să funcționeze constant, pentru cei care au nevoie de el”, a mai spus ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Peste 2,8 milioane de pensionari vor primi sprijin de până la 1.000 lei de la stat, anunță Florin Manole. Cine va putea beneficia

Scandal între ministrul Muncii, Florin Manole și Vlad Gheorghe: „Bă, dar ce tupeu a avut!”