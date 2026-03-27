Un scandal a izbucnit între ministrul Muncii, Florin Manole și Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan. Disputa a pornit de la un videoclip postat de Vlad Gheorghe, în care acesta explică un program de sprijin financiar pentru angajarea tinerilor absolvenți.

Florin Manole a reacționat dur și a afirmat că proiectul aparține exclusiv Ministerului Muncii și Partidului Social Democrat.

„Vlad Gheorghe a filmat un clip despre un proiect pe care eu și colegii mei din Ministerul Muncii l-am făcut pentru tinerii în căutarea primului loc de muncă. Un proiect al Partidului Social Democrat. Doar că Vlad Gheorghe a uitat să spună asta. Haideți să-l vedem!”, a transmis ministrul.

„Tinerii trebuie să știe cine face proiectele bune”

Manole a taxat „tupeul” consilierului și l-a acuzat că profită de munca altora.

„A spus foarte corect și foarte frumos. Ai explicat foarte bine. Doar că tinerii din România trebuie să știe cine face proiectele bune pentru ei și cine și le asumă fără să fi mișcat un deget. Bă, dar ce tupeu a avut!”

Mărul discordiei: 3.500 de lei pentru tineri

Miza scandalului se învârte în jurul unui program finanțat din fonduri europene, prin care angajatorii și tinerii primesc sume importante de bani. Vlad Gheorghe a prezentat în clipul său cum se pot obține până la 3.500 de lei pe lună, timp de doi ani, pentru primul loc de muncă, însă nu a menționat cine a gestionat accesarea fondurilor de la UE.

„Până la 3.500 de lei pe lună, gratis de la Uniunea Europeană, pe o perioadă de maxim 24 de luni. Hai să-ți zic cum faci să-i primești. Sunt bani pentru angajarea tinerilor care tocmai au terminat studiile și se împart între 2.250 de lei pe care îi primește în fiecare lună, timp de un an de zile, angajatorul care angajează un absolvent, și între 1.000 și 1.250 de lei pentru 24 de luni, pe care îi ia angajatul”, a explicat acesta.

